السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد عبد المنعم وش السعد، نيس يفوز على رين ويصعد للمركز الرابع في الدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

فاز فريق نيس على نظيره رين بنتيجة 3-2، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

 

افتتح نيس التسجيل عن طريق إيفان جيسان في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل مونيجا لرين في الدقيقة 27، وعاد نيس وسجل هدفين عن طريق ديوب ولابورد في الدقيقة 34 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما قلص أدريين تروفيرت الفارق بالهدف الثاني لرين في الدقيقة 47.

 

تشكيل نيس أمام رين 

وعاد الدولي المصري محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس، إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة رين في الدوري الفرنسي.

وشهد تشكيل نيس تواجد محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لأول مرة بعد عودته من الإصابة. 

وبدأ نيس مباراة رين كالتالي:

في حراسة المرمى: مارسين بولكا

في خط الدفاع: أنطوان ميندي - يوسف ندايشيمي - محمد عبد المنعم - ميلفين بارد

في خط الوسط: هشام بوداوي - إيفان جيسان - بدر الدين بوعناني - تانجي ندومبيلي - سفيان ديوب

في خط الهجوم: جايتان لابورد

 

وكان محمد عبد المنعم، قد تعرض للإصابة عقب مباراة جلاسكو رينجرز الإسكتلندي في بطولة الدوري الأوروبي يوم 28 نوفمبر الماضي.

وشهدت قائمة نيس، تواجد محمد عبد المنعم، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

وغاب محمد عبد المنعم عن المشاركة في آخر 6 مباريات لفريق نيس سواء في الدوري الفرنسي أو الدوري الأوروبي أو كأس فرنسا.

وانضم محمد عبد المنعم، إلى نيس مطلع الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي بعقد لمدة 4 مواسم.

بهذه النتيجة يحتل نيس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيس نيس ورين عبد المنعم الدوري الفرنسي مباراة نيس ورين

مواد متعلقة

محمد عبد المنعم يقود دفاع نيس أمام رين في الدوري الفرنسي

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

زيزو ينتظم في مران الزمالك رغم إصابته بنزلة برد

تدريبات تأهيلية وبدنية في مران الزمالك استعدادًا للمصري

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل مباراة المصري

أحمد سيد زيزو يتعرض لحادث سير

الأبيض يكسب، تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي قبل مباراة الكونفدرالية

أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي بعد اهتمام الزمالك باللاعب

ads

الأكثر قراءة

بعد سعادة اللاعب بالحديث عنه، فرانكفورت يرد على انتقال مرموش لمانشستر سيتي (فيديو)

جعلوني مجرما، جراح قلب شهير يعلن اعتزاله المهنة اعتراضا على عقوبات قانون المسئولية الطبية

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

كولر يبرر الهزيمة أمام شباب بلوزداد ويعلق على الهدف الكارثي في مرمى الشناوي

استشهاد المقدم كريم ياسين خلال مأمورية أمنية بأسيوط

محمد الشناوي يتصدر الترند بعد الخطأ الكارثي أمام شباب بلوزداد (فيديو)

رياح وأمطار مسائية وصقيع، الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت

مصرع شخص وإصابة سيدة في انهيار شرفة منزل بالإسكندرية

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم السبت 4 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على مركبة فضائية تم رصدها في دولة خليجية (فيديو)

يبعد 165 كيلومتر عن العاصمة، إثيوبيا على موعد مع ثوران بركاني بمنطقة عفار

جيل بايدن تتلقى هدية من زعيم أجنبي بقيمة 20 ألف دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع سموحة.. الزمالك ضد المصري.. ليفربول أمام مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية