موقف محمد عبد المنعم من العودة للأهلي

يفكر مسؤولو النادي الأهلي، في عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق، في فترة الانتقالات الشتوية المقبل استعدادًا للمشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

وكشفت مصادر أن محمد عبد المنعم رفض إمكانية التفكير في العودة إلى صفوف النادي الأهلي في شهر يناير من جديد إلى القلعة الحمراء.

ويرغب محمد عبد المنعم في البقاء في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وعدم العودة من جديد في الوقت الحالي.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث سيتواجد في المجموعة الأولى برفقة انتر ميامي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، ومن المتوقع أن يلتقي الفريقان في المباراة الافتتاحية للبطولة.

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