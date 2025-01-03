الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

محمد عبد المنعم يعود إلى قائمة نيس استعدادًا لمواجهة رين

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

عاد الدولي المصري محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس، إلى قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة رين في الدوري الفرنسي.

ويلعب نيس أمام رين في تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

وكان محمد عبد المنعم، تعرض للإصابة عقب مباراة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في بطولة الدوري الأوروبي يوم 28 نوفمبر الماضي.

وشهدت قائمة نيس، تواجد محمد عبد المنعم، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

وغاب محمد عبد المنعم عن المشاركة في آخر 6 مباريات لفريق نيس سواء في الدوري الفرنسي أو الدوري الأوروبي أو كأس فرنسا.

وانضم محمد عبد المنعم، إلى نيس مطلع الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي بعقد لمدة 4 مواسم.

ويحتل نيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة.

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