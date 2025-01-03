الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

يوفنتوس يتقدم على ميلان بهدف في الشوط الأول بالسوبر الإيطالي

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

تقدم فريق يوفنتوس، على نظيره ميلان، بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في السعودية، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

 

وسجل كينان يلدز هدف التقدم لفريق يوفنتوس في الدقيقة 21.  

 

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان

دي جريجوريو - سافونا - كالولو - جاتي - ماكيني - لوكاتيلي - تورام - كونسيساو - كوبمينرز - مبانجولا - فلاهوفيتش.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

ماينان - إيمرسون رويال - توموري - ثياو - ثيو - بن ناصر - فوفانا - بوليسيتش - ريندرز - خيمينيز - موراتا.

وسيلتقي الفائز من هذه المباراة مع إنتر ميلان، الذي تأهل للنهائي بفضل فوزه على أتالانتا بنتيجة (2-0) أمس الخميس. 

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يوفنتوس يوفنتوس أمام ميلان ميلان
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