الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

ريال مدريد الاسباني،
ريال مدريد الاسباني، فيتو

الدوري الإسباني، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة فالنسيا، اليوم الجمعة، على ملعب الميستايا، والمؤجلة من الجولة 12 من عمر الليجا.

وشهد التشكيل عودة فيرلاند ميندي بعدما غاب في آخر مباراتين في الليجا ضد رايو فاليكانو وإشبيلية.

ولم يُجر أنشيلوتي تغييرات كبيرة على التشكيل الأساسي، حيث اعتمد على أفضل العناصر، مؤجلا فكرة التدوير إلى لقاء كأس الملك أمام ديبورتيفا مينيرا، الإثنين المقبل.

 

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فاسكيز - تشواميني - روديجر - فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

فالنسيا الاسباني، فيتو
فالنسيا الاسباني، فيتو

تشكيل فالنسيا أمام ريال مدريد

يبدأ فريق فالنسيا مباراته أمام ريال مدريد بتشكيل مكون من:

ستول ديمتريفسكي - ديميتري فالكييه - كريستيان موسكويرا - كاسار تاريجا - ياريك جاسيورسكي - دييجو لوبيز - جافي جويرا - بارنتشيا - لويس ريوخا - أندريه ألميدا - هوجو دورو.

ويحتل الميرنجي، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، مقابل 12 نقطة في جعبة الخفافيش بالمركز قبل الأخير.

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