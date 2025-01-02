مدرب فالنسيا الجديد: لقاء ريال مدريد فرصة للتطور

أكد كارلوس كاربيران، مدرب فالنسيا، أن مواجهة ريال مدريد، غدا الجمعة، في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، هي فرصة للتطور وبلورة الخطط وإظهار الالتزام والطاقة.

ويلتقي فالنسيا مع نادي ريال مدريد غدا الجمعة، في مباراة مؤجلة من الليجا في تمام العاشرة مساء.

وقال كاربيران في تصريحات اليوم: "هكذا أراها، فرصة كي نقترب من فالنسيا الذي نريده.. تتطلب هذه العملية التحسن، ولدينا فرصة لنقل الأفكار التي أريد أن يترجمها هذا الفريق"، وذلك قبيل أول مباراة له كمدرب للخفافيش.

وواصل: "بعيدا عن ريال مدريد، تركيزي ينصب على استعادة أفضل نسخة من فريقي.. عقليتي هي إخراج أفضل أداء من اللاعبين".



وأردف: "أعتقد أنهم عانوا كثيرا، وتعلموا الكثير أيضا.. أرى أن اللاعبين لديهم استعداد للتحسن والتطور.. هناك الكثير من العمل لإنجازه، وهدفي هو إخراج كل ما لدى الفريق من قدرات تنافسية".

بالمثل، بدا المدرب متفائلا بإمكانية ضم لاعبين جدد، خلال سوق الانتقالات الشتوية، قائلا: "عندما وصلت إلى الفريق، وبدأت الحديث مع ميجل أنخل، أطلعني على العمل المنجز في الفريق.. ربما تكون لدينا أنباء قريبا، رغم أنني أركز على الإعداد للقاء الغد، وتطوير الفريق".

وتابع كاربيران: "بدأ موسم الانتقالات منذ 48 ساعة فقط، ما سيحدث سيكون نتيجة لعمل النادي.. يعملون منذ ما قبل وصولي في سوق الانتقالات، ونتمنى جميعا حدوث تقدم.. لكن كما قلت في مراسم تقديمي، إنني جئت بفكرة العمل مع المجموعة المتواجدة حاليا".

فالنسيا يعلن تعاقده مع كارلوس كوربيران

وأعلن نادي فالنسيا، تعاقده مع كارلوس كوربيران ليتولى تدريب الفريق حتى 2027.

جاء ذلك بعد قيام فالنسيا بتفعيل خيار الرحيل، في العقد الذي يربط المدرب الإسباني، بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وأوضح النادي في بيان رسمي أنه "أبلغ نادي وست بروميتش ألبيون بتفعيل خيار الرحيل المنصوص عليه في عقد المدرب، لإنهاء ارتباطه بالفريق الإنجليزي"، وهو شرط جزائي تزيد قيمته عن مليوني يورو، وفقا لمصادر مقربة من الصفقة.

وأكد البيان، الخبر الذي أعلنه النادي الإنجليزي قبلها بساعة تقريبا، والذي كشف فيه التوصل إلى "اتفاق مبدئي" بشأن رحيل المدرب.

ويصل المدرب الإسباني البالغ من العمر 41 عامًا إلى فالنسيا، بعد تجربة ناجحة في إنجلترا، حيث أمضى الجزء الأكبر من مسيرته التدريبية، ودرب لمدة عامين مع هيديرسفيلد تاون في دوري التشامبيونشيب.

وبعد فترة قصيرة انتقل خلالها إلى أولمبياكوس، عاد إلى إنجلترا لتدريب وست بروميتش ألبيون، وشارك مع الفريق في الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويصل المدرب إلى فالنسيا الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول الليجا برصيد 12 نقطة من 17 مباراة، وسيخوض أول مباراة له يوم 3 يناير المقبل أمام ريال مدريد على ملعب ميستايا، في مباراة مؤجلة بسبب السيول.

وأعلن نادي فالنسيا الإسباني، عن إقالة مدربه روبن باراخا، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

فالنسيا لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات

ولم يحقق فالنسيا، أي فوز خلال الجولات الخمس الماضية في الدوري الإسباني، حيث خسر 3 أمام ريال مايوركا، ورايو فاليكانو، وبلد الوليد، وتعادل أمام إسبانيول، وديبورتيفو ألافيس.

وقرر النادي، فسخ التعاقد مع باراخا لتحفيز روح جديدة داخل الفريق.

كان باراخا، ساهم في استقرار الوضع الفني داخل النادي؛ حيث نافس فالنسيا على التأهل إلى دوريات أوروبية حتى الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني في الموسم السابق

وجاء قرار الإقالة قبل مباراة ريال مدريد بالدوري المؤجلة، المقررة في 3 يناير 2025، والتي تم تأجيلها من الجولة 12 بسبب الظروف الجوية السيئة في فالنسيا.

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