إصابة 4 جنود لبنانيين في هجوم نفذه مسلحون سوريون

أعلن الجيش اللبناني، في بيان له اليوم الجمعة، إصابة 4 جنود من قواته بعد تجدد الاشتباكات مع مسلحين سوريين استهدفوا وحدة عسكرية عند الحدود.

إصابة 4 جنود في الجيش اللبناني

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دفعت إدارة العمليات في سوريا، بتعزيزات عسكرية لضبط الحدود مع لبنان، وذلك حسبما ذكرت شبكة العربية.

وفرضت السلطات الجديدة في سوريا قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة.

وأفاد مسئول في الأمن العام اللبناني المشرف على المعابر الحدودية بأن الجهاز لم يتبلغ بأي "إجراء جديد من الجانب السوري" لكنه "فوجئ بإغلاق الحدود" أمام اللبنانيين.

مناوشات على الحدود السورية اللبنانية

وكان مصدر عسكري قد رجح بأن يكون الإجراء خطوة احتجاجية بعد "مناوشات بين الجيش اللبناني وعناصر مسلحة سورية على الحدود، حيث اعتقل الجيش عناصر من المسلحين ثم أخلى سبيلهم".

وقال الجيش اللبناني، في بيان له: "سوريون أطلقوا النار نحو عناصر الجيش أثناء محاولتهم إغلاق معبر غير شرعي على الحدود".

وأضاف أن إطلاق النار أدى "إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين".

ومنتصف ديسمبر الماضي، قال قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع: إن سوريا لن تتدخل بشكل سلبي في لبنانعلى الإطلاق، وإنها ستكون سندًا له.

وأضاف الجولاني، خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة و“سنبتعد عن الثأر”، بينما قال جنبلاط إنه يجب التوجه إلى المحكمة الدولية لملاحقة نظام بشار الأسد.

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