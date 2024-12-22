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خارج الحدود

الجولاني لـ جنبلاط: لن نتدخل في لبنان ونستبعد الثأر

جنبلاط والجولاني
جنبلاط والجولاني ـ فيتو

قال قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع،:  إن سوريا لن تتدخل بشكل سلبي في لبنان على الإطلاق، وإنها ستكون سندًا له.

وأضاف الجولاني، خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة و"سنبتعد عن الثأر، بينما قال جنبلاط إنه يجب التوجه إلى المحكمة الدولية لملاحقة نظام بشار الأسد.

هدية جنبلاط للجولاني 

وقدم جنبلاط  هدية لقائد العمليات العسكرية، أحمد الشرع، في زيارة تأتي عقب سقوط الأسد،  عبارة عن كتاب عن جده الأمير شكيب أرسلان.

وقبل وقت سابق من اليوم وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، اليوم  الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لمسؤول لبناني إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

والتقى جنبلاط مع رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير.

جنبلاط يلتقي مع رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير


والتقي جنبلاط بزعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني في قصر الشعب في دمشق، فيما ارتدى الشرع بدلة خلال اللقاء. 

ويرافق جنبلاط وفد كبير من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي وزراء حاليين وسابقين.

 

ويعتبر جنبلاط منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 من أشد المعارضين لنظام  بشار الأسد وشكل رأس حربة ما عرف بالرابع عشر من مارس الذي ضمت شخصيات سياسية لبنانية عارضت النظام السوري.

وكان جنبلاط قد أجرى اتصالًا مع أحمد الشرع، مهنئا إياه والشعب السوري بالانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاما من الطغيان.

جنبلاط يشدد علي مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة 

وشدد جنبلاط والشرع على وحدة سورية بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحّدة، وإعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها كما اتفقا على اللقاء قريبًا في دمشق.

واعتبر الشرع أن جنبلاط دفع ثمنًا كبيرًا بسبب ظلم النظام السوري، بدءًا من استشهاد والده كمال جنبلاط، وكان نصيرا دائما لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى.

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الشعب السورى العاصمة السورية دمشق بشار الأسد هيئة تحرير الشام رئيس الوزراء اللبناني قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع قصر

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