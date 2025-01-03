الجمعة 03 يناير 2025
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محافظات

رفع 180 حالة إشغال في حملة يقودها رئيس حي وسط بالإسكندرية بشوارع باب شرق

حى وسط بالإسكندرية
حى وسط بالإسكندرية

قادت الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية، حملة مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات واحتلال الشوارع والميادين من قبل الباعة الجائلين.

 

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جاء ذلك بحضور الرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرافق وسط النقيب أحمد مشالي رئيس نقطة الإبراهيمية، ومعاوني إشغال الطريق.

استهدفت الحملة شوارع: سويتر , ابن شجاع ,لاجيتيه ,عمر لطفي,الادرياتك، وبورسعيد، وأسفرت عن رفع 180 حالة إشغال، وفتح هذه  الشوارع أمام المارة والمرور، هذا وقد أكد العرابي استمرار هذه الحملات اليومية في إطار خطة الحي لإخلاء الشوارع الحيوية من الإشغالات.

  يأتي في إطار  تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية،واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية،وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة النسق الحضاري والجمالي لتلك المناطق الحيوية وجاري مداومة الحملات  يوميا لعدم عودة الإشغالات.

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الدكتور مصطفى العرابي حي وسط بالاسكندرية الفريق أحمد خالد حسن

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