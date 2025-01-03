الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة

الاحتلال الاسرائيلي،
الاحتلال الاسرائيلي، فيتو

طالب جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بإخلاء  المستشفى الاندونيسي شمالي قطاع غزة، بعد أن نفذ عمليات نسف وتفجير واسعة في محيطه، وأطلق النار على بعض مرافقه.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر المستشفى الإندونيسي قرب حي الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال طلب خروج المرضى والمصابين من داخله، بعد أن تم نقلهم إليه من مستشفى كمال عدوان الذي هاجمه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع.

 

ونفذ جيش الاحتلال  الإسرائيلي عمليات نسف واسعة في منطقة أبراج حي الشيخ زايد في محيط المستشفى.

كما أضرم النار في مبان من بينها مدرسة تابعة لأونروا اتخذتها عشرات العائلات موقعًا للنزوح.

وتسبب إطلاق النار والقصف في محيط المستشفى، في تلف محطات الأوكسجين والكهرباء، ما يهدد بخروج المستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن "هجوم الجيش الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي والمنطقة المحيطة به في شمال قطاع غزة، وتدميره لعدة منشآت حيوية داخل المستشفى، استمرار لمخطط الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني".

وطالبت الحركة، منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة التحرك لإنقاذ ما تبقى من القطاع الطبي في غزة.

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