استعدادات كهرباء الإسكندرية للتعامل مع الأمطار بموسم الشتاء

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء استعداداتها لمجابهة فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار.

استعدادات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لموسم الأمطار

وأعلنت الشركة توفير وحدات ديزل بقدرات مختلفة وعدد من السيارات المجهزة بمعدات الطوارئ والأطقم الفنية حال انقطاع التيار الكهربائي وسيارات تحديد الأعطال والأوناش وضواغط الهواء وكذلك تأمين وتوفير الاحتياجات اللازمة حال اي طارئ للمنشآت الهامة مثل المستشفيات ومحطات الصرف الصحي ومحطات المياه.

خدمات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء

وأوضحت الشركة أن معدات الطوارئ تتضمن عربات مجهزة ومتنقلة تقدم خدمات عديدة للتتعامل مع أي مشكلات تخص قطاع الكهرباء فضلا عن التعامل مع طلبات المواطنين ذات الصلة بتركيب العدادات الكهربائية أو سداد الفواتير وغيرها من الخدمات .



يأتي ذلك في إطار حرص شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على حرص الشركة المستمر في تطوير معدات وسيارات الشركة المختلفة وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية في حل أي طارئ يواجه المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.