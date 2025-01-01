الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

توضيح مهم من الكهرباء بشأن نبضات العدادات مسبقة الدفع

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
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أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن عدد النبضات واختلافها بالعدادات مسبقة الدفع لا يؤثر على الاستهلاك الفعلي للتيار، مشيرة إلى أن الكيلو وات ساعة يتم حسابه بعدد إضائه اللمبه 1000 مرة أو على حسب العدد بكل عداد ومع تطور التكنولوجيا يتم زيادة الرقم الخاص بالنبضات.

 

أسباب استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التوسع في تركيب العدادات الحديثة واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع تهدف في المقام الأول لمصلحة المواطن، خاصة أنها سهلة في عمليات شحن الرصيد، ويمكن للمواطن مراجعة الاستهلاك بشكل يومي ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالعداد من خلال صفحات العداد.

مميزات العدادات مسبقة الدفع 

وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مميزات العدادات مسبقة الدفع وهي كالتالي:
١-  سهولة وضع رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.

٢-  الإنذار عند انخفاض الرصيد (رصيد الطوارئ).

٣ -  الحماية من التلاعب.

٤-  تبادل البيانات بين العداد وشركة الكهرباء.

٥-  تحصيل جميع الفواتير مقدمًا.

٦- عدم الاحتياج لقارئ العداد والمحصل.

٧- عدم قطع التيار في حالة نفاد الرصيد وذلك خلال أيام العطلات والساعات الصديقة (وهي من الخامسة مساء إلى الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

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