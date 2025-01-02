قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في قنا السبت المقبل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط أنه سيتم فصل التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 4 /1 /2025 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا.

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في قفط

وأضافت الوحدة المحلية في بيانها لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المناطق ستشمل( المنشية --المعمل -- شارع احمد عرابى -- كوم سخين)،وذلك لتغيير كابلات بمحطة محولات قفط.

وتوجه قطاع كهرباء قنا، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار بسبب هذا الإجراء بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًين المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.