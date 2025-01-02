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محافظات

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في قنا السبت المقبل

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط أنه سيتم فصل التيار الكهربائي يوم السبت الموافق 4 /1 /2025 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهرًا.

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في قفط

وأضافت الوحدة المحلية في بيانها لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المناطق ستشمل( المنشية --المعمل -- شارع احمد عرابى -- كوم سخين)،وذلك لتغيير كابلات بمحطة محولات قفط.

وتوجه قطاع كهرباء قنا، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار بسبب هذا الإجراء بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًين المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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شارع أحمد عرابى فصل التيار الكهربائي مدينة قفط مواقع التواصل الاجتماعي كهرباء قنا

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