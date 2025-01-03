بعد القبض عليه، من هو عزرائيل "صيدنايا" المتهم بإعدام 500 معتقل بالسجون السورية؟

تصدر اسم "أوس سلوم" مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور لتوقيف من أسموه “عزرائيل صيدنايا”، إضافة إلى إعادة انتشار فيديو على مواقع التواصل عن شهادة الناشط السوري مازن حمادة الذي قضى تحت التعذيب في السجون السورية وكان يتحدث خلاله عن سجان يلقب بـ«عزرائيل».

وأعلنت غرفة عمليات «ردع العدوان» القبض على «عزرائيل صيدنايا» المتهم بقتل وتعذيب العديد من السجناء.

وأوضحت أن القبض على سلوم أتى خلال عمليات التفتيش التي جرت أمس؛ بحثًا عن «فلول الأسد» في عدة مناطق بحمص.

وتداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل، مقاطع فيديو تظهر اعتقال شخص في مدينة حمص، قيل إنه يدعى أوس سلوم.



وفيما يلي أبرز المعلومات عن أوس سلوم:

أوس سلوم من مواليد سوريا من قرية القبو الواقعة في ريف حمص، وهي منطقة معروفة بولائها للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد خلال سنوات الثورة السورية.

التحق بالعمل الأمني ضمن صفوف النظام، حيث عُرف بوحشيته بحسب شهادات.

عزرائيل صيدنايا

ولقب بـ«عزرائيل صيدنايا»، حيث أطلق المعتقلون هذا اللقب عليه بسبب أساليبه الوحشية في التعذيب والإعدام داخل سجن صيدنايا، الذي يُعرف بـ«المسلخ البشري».

ووفق ما نقلت وسائل إعلام عن شهادات الناجين، كان أوس سلوم مسؤولًا عن إعدام أكثر من 500 معتقل، بطرق وحشية، تضمنت سحق رؤوس المعتقلين.

وقال العديد من المعتقلين السابقين، وفق وسائل الإعلام، إن سلوم كان أكثر السجانين وحشية، ولم يتردد في استخدام أقسى أنواع العنف لفرض السيطرة وبث الرعب بين النزلاء.

المعارض السوري مازن حمادة تحدث عن السجان عزرائيل



وتداول الناشطون أيضا، مقطع فيديو سابقا للمعارض السوري مازن حمادة أثناء حديثه عن سجان يلقب «عزرائيل».

وقال حمادة في الفيديو المتداول: «كان هناك شخص يسمي نفسه عزرائيل، كان يأتي إلينا في المستشفى عند الساعة 12 ليلا وهو سكران، كان يسأل: من يريد دواء؟ وكان معنا شاب من داريا يقول لنا: لا ترفعوا أيديكم. سألته: لماذا؟ فأجاب هل تريد أن تموت؟ فرد: إذا رفعت يدك فستموت».

وأضاف: «رجل من الغوطة قال له أنا، فقال (عزرائيل صيدنايا): حكمت المحكمة الإلهية عليك بالموت، وظل يضربه بعصا من حديد برأسها دبابيس إلى أن قلع رأسه».

وكان حمادة قتل تحت التعذيب في السجون السورية، وتم العثور على جثمانه في مستشفى عسكري عقب سقوط بشار الأسد.

وبعيد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، أقدمت الفصائل المعارضة المسلحة على فتح كافة السجون في البلاد وإطلاق المعتقلين، فيما تكشفت فظائع الانتهاكات التي حصلت في أقبية تلك السجون، ولعل أسوأها سجن صيدنايا.

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