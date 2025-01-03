3 صدامات عربية في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.. الأهلي والترجي والهلال السوداني يسعون لحسم التأهل.. وفرصة أخيرة لـ الرجاء البيضاوي

تبدأ 8 فرق عربية العام الجديد بمواجهات صعبة وهامة في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما ستكون 3 منها أمام مباريات مصيرية على طريق التأهل للدور ربع النهائي من بينها الأهلي حامل اللقب والترجي التونسي وصيفه.

ويفتتح الأهلي مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الرابعة بمواجهة عربية خالصة تجمعه أمام شباب بلوزداد الجزائري لحساب المجموعة الثالثة، وذلك بعد أسبوع من لقاء الفريقين في القاهرة والذي انتهى بفوز عريض للأهلي (6 ـ1).

ويسعى شباب بلوزداد الذي يخوض دور المجموعات للعام الخامس على التوالي، إلى الثأر من خسارته التاريخية أمام "فريق القرن" وإنعاش حظوظه في المسابقة بعد أن كانت بدايته متعثرة في أول 3 مباريات.

مواجهة شباب بلوزداد حاسمة للأهلي بشأن الصعود

وجمع الأهلي 7 نقاط حتى الجولة الثالثة ما يعني أن مباراته اليوم في الجزائر ستكون فرصة لحسم الأمور والعودة بورقة التأهل للدور ربع النهائي عندما يلاقي شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

لم تكن مسيرة الأهلي لافتة خلال الموسم الجاري في دوري الأبطال، لكن رجال المدرب السويسري مارسيل كولر ظلوا أوفياء لعادتهم في عدم التفاوض على ورقة التأهل لأدوار خروج المغلوب.

ولم يظهر الأهلي في الشوط الأول من مباراته الماضية أمام بلوزداد بأداء جيد، لكنه استطاع في الشوط الثاني أن يقلب تأخره بهدف مبكر لمنافسه إلى فوز باهر قطع به خطوة جديدة على درب ربع النهائي.

وفي المقابل، سيلعب بلوزداد الذي حقق فوزا واحدا وانهزم مرتين، آخر فرصة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، لكن رفاق إسلام سليماني سيحتاجون إلى مجهودات كبيرة لتدارك هزيمتهم الأخيرة.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحتل أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويأتي خلفه شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط، ويتذيل ستاد أبيدجان ترتيب المجموعة دون رصيد.

مسيرة رائعة لفريق الهلال السوداني فهل تكتمل؟

من جهته، يأمل الهلال السوداني إلى الفوز الرابع تواليا في المجموعة الأولى عندما "يستضيف"، خارج السودان، منافسه مولودية الجزائر في صدام عربي ثان في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وحقق الهلال السوداني، الذي بلغ نهائي دوري الأبطال في مناسبتين عامي 1987 و1992، كأفضل نتائجه في المسابقة، مشوارا رائعا في النسخة الحالية بالفوز في مبارياته الثلاث أمام كل من مازيمبي الكونغولي ويانغ أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر.

ويلعب الهلال كل مبارياته خارج السودان بسبب الأوضاع المتوترة في البلاد وتوقف النشاط الكروي نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين، لكن ذلك لم يمنع رفاق محمد عبد الرحمن الغربال من تحقيق مهمة تبدو إعجازية ولكنها رائعة بكونهم الفريق الوحيد الذي حقق 3 انتصارات متتالية حتى الآن في دور المجموعات.

ويملك الهلال 9 نقاط، قبل مواجهته المرتقبة أمام مولودية الجزائر في العاصمة الموريتانية نواكشوط التي اختار الفريق السوداني أن يستضيف فيها منافسيه قاريا، فيما يلعب أيضا مباريات "شكلية" في الدوري الموريتاني للمحترفين.

ويحتاج الهلال إلى الفوز على مولودية الجزائر (4 نقاط) للتأهل إلى ربع النهائي، لكن التعادل سيضعه أيضا على أعتاب التأهل.

موقعة متوترة بين بيراميدز والترجي

في المجموعة الرابعة، سيكون لقاء بيراميدز المصري والترجي التونسي في القاهرة، المواجهة العربية الثالثة في الجولة الرابعة، والتي سيكون خلالها الفوز مطمح الفريقين رغم اختلاف وضعيتهما.

ويبدو الترجي، بطل تونس 33 مرة وبطل إفريقيا 4 مرات، في مواجهة تظهر خلالها الفوارق شاسعة بين الفريقين لكن بيراميدز لن يهتم بحسابات الماضي بقدر ما يركز على الفوز لتدارك خسارته الأخيرة في ملعب رادس منذ 3 أسابيع (2 ـ0)

ويملك الترجي 7 نقاط في صدارة المجموعة بينما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 4 نقاط، في حين يملك دجوليبا المالي وساجرادا الأنجولي نقطتين، ما يعني أن الفريقين العربيين يسيران في الطريق نحو التأهل معا للدور المقبل.

لكن المباراة ستكون حاسمة للترجي الذي يطمح للفوز من أجل بلوغ أدوار خروج المغلوب للمرة التاسعة تواليا، بعد أن كان حقق ذلك الإنجاز دون انقطاع منذ موسم 2016 ـ 2027.

وفي المقابل، يطمح رفاق الحارس أحمد الشناوي إلى الفوز على قواعدهم من أجل العودة في السباق وإعادة خلط أوراق المجموعة الرابعة من أجل التأهل للمرة الأولى في تاريخهم لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فرصة أخيرة وصعبة لفريق الرجاء أمام صن داونز

ويخوض فريقا الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، ممثلا الكرة المغربية في دور المجموعات مهمتين مختلفتين على كل الأوجه في الجولة الرابعة، إذ يستضيف الرجاء متذيل المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة فريق صن داونز الجنوب إفريقي متصدر المجموعة.

وقدم الرجاء، الذي يعيش على وقع أزمة رياضية وإدارية خانقة مستويات ضعيفة حتى الآن، حيث خسر مباراته الأولى أمام مواطنه الجيش الملكي بينما تعادل مع مانيما الكونغولي قبل الخسارة من جديد أمام صن داونز.

ويملك الرجاء فرصة أخيرة لإنعاش حظوظه عندما يستضيف يوم السبت بطل نسخة 2016، صن داونز، في حين سيكون الجيش الملكي في تنقل صعب لملاقاة مانياما الكونغولي.

ويتصدر الجيش وصن داونز ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، فيما يملك مانيما 3 نقاط، ويوجد الرجاء البيضاوي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

مباريات الأندية العربية في الجولة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 3 يناير:

شباب بلوزداد ـ الأهلي المصري

السبت 4 يناير:

الرجاء المغربي ـ صن داونز الجنوب إفريقي

مانيما الكونغولي ـ الجيش الملكي المغربي

الأحد 5 يناير:

الهلال السوداني ـ مولودية الجزائر

بيراميدز المصري ـ الترجي التونسي

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