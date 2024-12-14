الهلال السوداني يفوز على مولودية الجزائر ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

فاز فريق الهلال السوداني على نظيره مولودية الجزائر بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الهلال السوداني عن طريق قاسوما فوفانا في الدقيقة 76.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز التنزاني يتعادل مع مازيمبي الكونغولي

تعادل نادي يانج أفريكانز التنزاني مع مضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم مازيمبي على ضيفه يانج أفريكانز بفضل هدف اللاعب شيخ فوفانا في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع نجح يانج أفريكانز في العودة بنقطة ثمينة بعد أن سجل هدف التعادل من رأسية لبرينس دوبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.