الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال السوداني يفوز على مولودية الجزائر ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني
الهلال السوداني

فاز فريق الهلال السوداني على نظيره مولودية الجزائر بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة  دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الهلال السوداني عن طريق قاسوما فوفانا في الدقيقة 76.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

 يانج أفريكانز التنزاني يتعادل مع مازيمبي الكونغولي

تعادل نادي يانج أفريكانز التنزاني مع مضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم مازيمبي على ضيفه يانج أفريكانز بفضل هدف اللاعب شيخ فوفانا في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع نجح يانج أفريكانز في العودة بنقطة ثمينة بعد أن سجل هدف التعادل من رأسية لبرينس دوبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السودانى مولودية الجزائر ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا المجموعة الأولي في دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو 2-2 في شوط أول مثير

الأهلي يخسر من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال (صور)

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية

ركلات الترجيح تحسم مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا في الشوط الإضافي الأول (صور)

شوطان إضافيان بين الأهلي وباتشوكا بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي (صور)

شاهد، حزن وسام أبو علي عقب استبداله في مباراة الأهلي وباتشوكا

الأهلي يبحث عن هدف التقدم أمام باتشوكا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

ركلات الترجيح تحسم مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

بعد الخسارة من باتشوكا، هل يلعب الأهلي مباراة على الميدالية البرونزية؟

مشادة كلامية بين الشناوي وجماهير الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو)

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الخسارة من باتشوكا في كأس الإنتركونتننتال

موعد عودة بعثة الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

أول تعليق لـ عمرو أديب على خسارة الأهلي أمام باتشوكا (فيديو)

عمرو أديب لجماهير الأهلي: لاعيبة كبيرة أنتم عارفينها سبب خسارة الفريق في مبارياته الأخيرة

منوعات

المزيد

اعتقال خادمة في قصر باكنجهام بسبب حفل مخصص للموظفين

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والرزق

أسماء سورة القيامة وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية