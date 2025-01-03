أرقام سلبية تطارد الأهلي قبل موقعة بلوزداد.. كتيبة الأحمر تسعى لفك عقدة الجزائر.. ورقم سلبي في الجولة الرابعة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، غدًا الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتحمل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد العديد من التحديات لدى كتيبة المارد الأحمر، حيث يسعى الفريق لكسر العقدة التي تلاحق الفريق خلال مبارياته في الجزائر، حيث لم يتمكن الأهلي من تحقيق الفوز خارج أرضه أمام فريق جزائري منذ 20 عاما.

نتائج مباريات الأهلي في الجزائر

وخاض النادي الأهلي 12 مباراة ضد أندية الجزائر خارج أرضة في البطولات الإفريقية، حيث لم يحقق المارد الأحمر الفوز في الجزائر خلال هذه المواجهات سوى مرتين فقط، بينما حضر التعادل في 5 مباريات وخسر في مثلهم.

وكان آخر انتصار حققه النادي الأهلي أمام الفرق الجزائري خارج أرضه عام 2005 أي منذ 20 عاما، حين فاز في الجزائر بهدف نظيف.



وجاءت نتائج الأهلي أمام الفريق الجزائرية خارج أرضه كالتالي:

عام 1976 واجه الأهلي نظيره مولودية العاصمة الجزائري في بطولة أفريقيا لأبطال الدوري وخسر حينها الأهلي في الجزائر بثلاثية نظيفة.

عام 1984 واجهة النادي الأهلي نظيره مولودية العاصمة الجزائري في ذهاب الدور الـ 16 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وخسر الأهلي في الجزائر بهدف دون رد.

عام 1988 واجه الأهلي فريق وفاق سطيف في ذهاب نصف النهائي لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، وخسر في الجزائر بهدفين دون رد.

عام 2001 لعب الأهلي أمام شباب بلوزداد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا ونجح الأهلي في ذلك الوقت في الفوز بالجزائر بهدف نظيف.

عام 2005 واجه الأهلي نظيره اتحاد العاصمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع اتحاد العاصمة، وفاز حينها في الجزائر بهدف نظيف.

عام 2006 لعب الأهلي مع شبيبة القبائل في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتعادل الفريقين في الجزائر بنتيجة 2ـ2.

عام 2010 لعب الأهلي أمام شبيبة القبائل في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وخسر حينها في الجزائر بهدف نظيف.

عام 2011 تعادل الأهلي مع مولودية الجزائر في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال إفريقيا في الجزائر سلبيا بدون أهداف.

عام 2018 واجه النادي الأهلي نظيره وفاق سطيف في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وخسر حينها في الجزائر بنتيجة 2ـ1.

عام 2019 تقابل الأهلي مع شبيبة الساورة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتعادل بالجزائر بنتيجة 1ـ1.

عام 2022 واجه الأهلي نظيره وفاق سطيف في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وتعادل الفريقين في الجزائر بنتيجة 2ـ2.

عام 2024 التقى الأهلي مع شباب بلوزداد في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا وانتهت مباراة الفريقين في الجزائر بالتعادل 0-0.

رقم سلبي يطارد الأهلي في الجولة الرابعة من دوري ابطال إفريقيا

ويطارد الأهلي رقم سلبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا قبل مواجهة شباب بلوزداد، حيث خلال آخر 10 نسخ شارك فيهم الأهلي في البطولة الإفريقية لم يحقق الأحمر الفوز سوى في 4 مواجهات في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخلال آخر 10 مواجهات للنادي الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا تعادل الأحمر في مواجهتين وخسر في 4 مواجهات وفاز في مثلهم.

نتائج الأهلي في الجولة في الجولة الرابعة من دوري ابطال إفريقيا

وخلال آخر 10 نسخ جاءت نتائج الأهلي في الجولة الرابعة من دوري ابطال إفريقيا كالتالي:

الأهلي 2-1 ليوباردز موسم 2013

الأهلي 1-0 الوداد المغربي موسم 2016

الأهلي 0-2 الوداد المغربي موسم 2017

الأهلي 1-0 تاونشيب رولرز البتسواني موسم 2018

الأهلي 0-1 سيمبا التنزاني موسم 2019

الأهلي 1-1 بلاتينوم الزيمباوي موسم 2020

الأهلي 3-0 فيتا كلوب موسم 2021

الأهلي 0-1 صنداونز موسم 2022

الأهلي 2-5 صنداونز موسم 2023

الأهلي 0-0 شباب بلوزداد موسم 2024



القيمة التسويقية للنادي الأهلي وشباب بلوزداد

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن النادي الأهلي يتفوق علي شباب بلوزداد بأكثر من ضعف القيمة التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق شباب بلوزداد نحو 12.78 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق الجزائري هو خانيسا مايو بقيمة 1.40 مليون يورو، ثم يليه اسلام سليماني بـ 1.20 مليون يورو، ثم أيكن محيوص بـ مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

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