بعد الصيانة والتطوير، افتتاح مسجد قرية النيل الكبير بالدقهلية

شهد مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد قرية النيل الكبير ببلقاس، على مساحة 940 م بالجهود الذاتية والمشاركة الشعبية بنطاق الوحدة المحلية بالحفير والأمل"بعد أعمال الصيانة والتطوير".

شهد مراسم الافتتاح المحاسبة غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

ومسجد قريه النيل الكبير بنطاق الوحدة المحلية بالحفير والامل على مساحة 940م، وتم تطويره في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

كما حرصت رئيسة بلقاس على أداء شعائر صلاة الجمعة بمصلى السيدات، بعد إتمام أعمال الصيانة والتطوير.



تم الافتتاح بحضور محمد صلاح نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، واحمد الجوهري رئيس الوحدة المحلية بالحفير والامل، ونجلاء رمضان رئيس الوحدة المحلية بالشوامي

كما حضر ابراهيم ربيع مسؤول المتابعة بالوحدة المحلية بالحفير والامل،وعبير الدسوقي مدير إدارة العلاقات العامة برئاسة المركز، وعدد من قيادات الأوقاف والشخصيات العامة والتنفيذية وأهالي القرية.

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