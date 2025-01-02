الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

وزيرة البيئة: نتطلع إلى مستقبل مستدام مع التركيز على الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة

وزيرة البيئة، فيتو
وزيرة البيئة، فيتو
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة من الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر.

 

الاستثمار في المشروعات الخضراء

وأضافت أنه قد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إرسال عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروعات التي تساهم في حماية البيئة وتوفير الطاقة النظيفة، كما شاركت الهيئة في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

الشركة المصرية للبتروكيماويات تدرس إنتاج وقود الطائرات المستدام

وأشارت فؤاد إلى أنه في خطوة مهمة نحو تحقيق الحياد الكربوني، أعلنت الشركة المصرية للبتروكيماويات عن دراسة جدوى فنية ومالية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)، والذي يعد بديلًا صديقًا للبيئة لوقود الطائرات التقليدي.

 

التركيز على الاقتصاد الدائري

وأوضحت أن الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد الدائري، حيث تم عقد العديد من الندوات والمؤتمرات حول الاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى طاقة. كما تم التعاون مع العديد من الشركاء الدوليين لتعزيز هذا المجال.

 

الوصول إلى التمويل الأخضر

ولفتت الوزيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر واجهت تحديات في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها الخضراء، وفي هذا السياق، قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية مع المستثمرين وأصحاب المصلحة لبحث سبل تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الأخضر.

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الهيئة العامة للاستثمار الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحقيق التنمية المستدامة

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