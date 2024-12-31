الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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الإمام علي زين العابدين (3)

أشرنا في المقال السابق إلى حال الإمام زين العابدين في عبادته لربه تعالى ومولاه، وإلى أنه لم يركن إلى حسبه ونسبه الشريف ومكانة أهل بيت النبوة الأطهار عند الله تعالى، وثناءه عليهم ومدحه لهم ومنزلتهم عنده سبحانه وتعالى، وكيف كان عابدا زاهدا تقيا صواما قواما ذاكرا شاكرا لله تعالى، وكم كان راضيا بقضاءه وصابرا محتسبا على بلاءه سبحانه.. 

 

وفي هذا المقال نتحدث عن المفهوم الصحيح للعبادة بمعناه المتسع الفسيح والذي ربما يجهله البعض، فمفهوم ومعنى العبادة هو الطاعة الكاملة والولاء الكامل لله تعالى ورسوله والرضا بحكمها، والتسليم لقضاء الله وقدره سبحانه، وإقامة حدوده وأحكامه وإخلاص الوجهة له تعالى والصدق في محبته عز وجل..

 

هذا هو المفهوم العام للعبادة، وللعبادة مفهوم متسع فسيح يتجاوز إقامة أركان الدين من صلاة وزكاة وصوم وحج البيت للمستطيع والعبادات الظاهرة، بل كل المعاملات في الإسلام كما شرعها الحق عبادات يؤجر عليها العبد ويثاب عليها.. 

منها بر الوالدين والإحسان إليهما عبادة، حسن وطيب المعاملة بين الزوجين عبادة، حسن تربية الأبناء عبادة، صلة الأرحام عبادة، الإحسان إلى الجار عبادة، الكرم والجود والسخاء عبادة، التواضع لله تعالى في خلقه عبادة، إطعام الطعام وكسوة العريان ومواساة الأرملة والعطف على اليتيم والمسكين عبادة.. 

 

إغاثة الملهوف ومد يد العون للمحتاج عبادة، جبر الخاطر والشفقة على العباد عبادة، صدق النصح للناس عبادة، الرحمة بالناس وبالحيوانات وخلق الله عبادة، إصلاح الأرض وعمارتها عبادة، إماطة الأذى عن الطريق عبادة، إدخالك السرور على قلب أي انسان وتبسمك في وجه أخيك المسلم عبادة..

 

نصرة المظلوم والسعي في قضاء حوائج العباد عبادة، إغاثة الملهوف وفك العاني عبادة، حسن الظن بالعباد عبادة، بشاشة الوجه ولين الكلام عبادة، مقابلة الإساءة بالإحسان والمنع بالعطاء والقطع بالوصل عبادة، الإخلاص في العمل وإتقانه عبادة.. 

 

تيسير الأمر على العباد عند قضاء حوائجهم عبادة، مساعدة الضعيف والمحتاج عبادة، تحمل الأذي والصبر عليه عبادة، الكلمة الطيبة صدقة وعباده، ستر الأعراض عبادة، وهكذ في سائر المعاملات كما أوجبها الله تعالى ورسوله كلها عبادات، وفي الحديث الشريف "الدين المعاملة".. 

 

الإمام علي زين العابدين (2)

الإمام علي زين العابدين (1)

 

ولقد كان إمامنا زين العابدين يفعل ذلك كله وأكثر إبتغاء وجه الله تعالى ومرضاته، وبالرغم من ذلك كله لم يكن له نظر لنفسه الكريمة في عبادته وطاعته لربه تعالى ومولاه، بل كان ينظر إلى نفسه بعين العجز والتقصير، وهذا هو شأن أكابر عباد الله تعالى الصالحين الأتقياء الأصفياء الأنقياء، فرضي الله عن إمامنا الجليل وأرضاه. وللحديث بقية.

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الإمام علي زين العابدين الدين المعاملة العبادة جبر الخاطر بر الوالدين علي زين العابدين الشيخ رمضان البيه الداعية والكاتب الإسلامي فيتو بوابة فيتو

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