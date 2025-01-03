الجمعة 03 يناير 2025
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سياسة

البابا تواضروس يناقش الخطط المستقبلية للخدمة الرعوية في الإسكندرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية في المدينة، بالإضافة إلى الأب القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

دور الكنائس في تقديم خدمات اجتماعية

جرى خلال اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية المتعلقة بالخدمة والعمل الرعوي في الإسكندرية، حيث ركز اللقاء على تحسين وتطوير الأنشطة الروحية والإدارية في القطاعات المختلفة. وحضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا باڤلي، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، أسقف قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا، أسقف قطاع شرقي الإسكندرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الكهنة والخدام.

كما تم التطرق إلى آليات تفعيل دور الكنائس في تقديم خدمات اجتماعية ودينية تواكب احتياجات الأقباط في الإسكندرية، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي لتطوير الخدمات الروحية في المنطقة.

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الكنائس البابا تواضروس أساقفة العموم القطاعات الرعوية القمص أبرآم إميل البطريركية
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