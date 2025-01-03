البابا تواضروس يناقش الخطط المستقبلية للخدمة الرعوية في الإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية في المدينة، بالإضافة إلى الأب القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

دور الكنائس في تقديم خدمات اجتماعية

جرى خلال اللقاء مناقشة الخطط المستقبلية المتعلقة بالخدمة والعمل الرعوي في الإسكندرية، حيث ركز اللقاء على تحسين وتطوير الأنشطة الروحية والإدارية في القطاعات المختلفة. وحضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا باڤلي، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، أسقف قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا، أسقف قطاع شرقي الإسكندرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الكهنة والخدام.

كما تم التطرق إلى آليات تفعيل دور الكنائس في تقديم خدمات اجتماعية ودينية تواكب احتياجات الأقباط في الإسكندرية، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي لتطوير الخدمات الروحية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.