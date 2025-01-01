الخميس 02 يناير 2025
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سياسة

البابا تواضروس يشيد بخدمة الشباب القبطي في إيبارشيات مصر

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحرص الشباب القبطي في الخارج على تقديم خدمات تعليمية وتنموية لإيبارشيات الكنيسة داخل مصر.

شباب إيبارشية سيدني

كان قداسة البابا تواضروس الثاني التقى بمجموعة من شباب كنيسة السيدة العذراء والقديسين قزمان ودميان، التابعة لإيبارشية سيدني بأستراليا، برفقة القمص جوشوا تادرس، المندوب البابوي لمجلس أمناء الإيبارشية.

وأثنى قداسة البابا تواضروس الثاني على المبادرات التي يقوم بها الشباب لدعم الكنائس والمجتمعات المحلية في الإسكندرية والبحيرة والقاهرة، مؤكدًا أهمية استثمار الطاقات والإمكانيات التي يمنحها الله للإنسان.

ماذا دار بين البابا وشباب كنيسة السيدة العذراء 

وتناول البابا تواضروس الثاني خلال حديثه معهم مثل "الوزنات" للتأكيد على خمس ركائز أساسية تشمل: الوقت، المحبة، التسبيح، الكلمة المقدسة، والكنيسة.

المجموعة، التي بلغ عددها 40 شابًا وشابة، جاءت إلى مصر ضمن برنامج تنسيق أعده مكتب "HIGH"، المختص بتعزيز التواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج والمناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في مصر. هذا المكتب، الذي تم إنشاؤه بقرار من المجمع المقدس في مارس الماضي، يعمل تحت شعار "Hands in God’s Hand".

في نهاية اللقاء، استمع قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أسئلة الشباب وناقشهم في موضوعات متنوعة، مما أضفى على اللقاء طابعًا تفاعليًا يعكس حرص الكنيسة على تمكين الشباب ودعم انخراطهم في العمل الكنسي والاجتماعي.

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