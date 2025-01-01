وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الهجن الاستعدادات لإقامة بطولتي الأقصر والعلمين

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السيد عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، لبحث تنظيم عدد من البطولات المهمة لرياضة الهجن خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الوزارة لدعم الرياضات التراثية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستضافة البطولات.

وخلال اللقاء، تم استعراض الاستعدادات النهائية لـ بطولة الأقصر للهجن المقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 4 يناير، وكذلك بطولة العلمين للهجن التي تقام على مدار يومي 5 و6 يناير، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين من مختلف المحافظات.

و أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالرياضات بصفة عامة، ورياضة الهجن بصفة خاصة حيث تعتبر جزءا اصيلا من التراث الثقافي والرياضي المصري.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلي الدور الكبير الذي تلعبه رياضة الهجن لدعم السياحة الرياضة وجذب المزيد من السياح عن طريق ممارسة اللعبة بما انها حق اصيل للتراث المصري والعربي، مؤكدا أن الوزارة تحرص على التوسع في انشاء العديد من مناطق ممارسة مضمار الهجن في عدد من المحافظات لما وجدته من رواج كبير خلال الفترة الماضية.

أول تحرك من الشباب والرياضة لتنفيذ توصيات النيابة بشأن وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقي

فيما أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا، لتأكيد تنفيذ التوصيات التى صدرت اليوم عن النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي الانتهاء من اصدار اللوائح الطبية ولائحة إجراءات وضوابط السفر.

وتضمنت اللائحة الخاصة بالاشتراطات الطبية ما يتعلق بالزام الهيئات الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، وتعديلاته، وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بالعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة، ووضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات الفحص الطبي التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية والتي يجب الحفاظ عليها لما تتكبده الهيئة من أموال لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أحد موارد الهيئة المالية، وإجراءات الفحص الطبي الدوري الشامل وتقييم الحالات ووضع الخطط الاستباقية الفعالة للحالات الصحية المفاجئة.

كما تم تكليف كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها، أو التي تشارك في الأنشطة الرياضية المختلفة للاتحادات الرياضية بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين ويتم تحديث التاريخ الطبي للرياضيين بشكل دوري" نصف سنوي، أو سنوي" بحد أقصى.

ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة عدد من اللوائح التى تضمن حوكمة المنظومة الرياضية وفقا للتوجيهات الصادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، بشأن اعتماد لائحة ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات الشبابية والرياضية، وذلك في العدد الأول تابع في أول يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تعتمد لائحة ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات الشبابية والرياضية، فيما جاء في المادة الثانية بضرورة التزام الهيئات الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام تنظيم الهيئات الشبابية وقانون الرياضية”.

تتضمن لائحة ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات الشبابية والرياضية، عدد من البنود الهامة بعد وفاة اللاعبين أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومحمد شوقي لاعب كفر الشيخ، أهمها ضرورة إجراء فحص شامل لجميع اللاعبين قبل ممارسة الرياضية بجانب إجراء فحوصات دورية، حيث جاءت اللائحة كالتالي:

بيان النيابة العامة في وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقي

وأعلنت ‏النيابة العامة نتائج تحقيقاتها وتوصياتها بشأن وقائع وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز.

وبحسب البيان: أجرت النيابة العامة طيلة الفترة المنصرمة تحقيقات موسعة بشأن واقعتي وفاة اللاعبين أحمد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر)، محمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي) استمعت خلالها لأقوال العديد من المسئولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلسي إدارة ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ الرياضي وأعضاء أجهزتهم الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة.

كما استمعت أيضًا الى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.

وقد خلُصت التحقيقات المجراة إلى أن السبب المباشر في حصول وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما.

وأسفرت التحقيقات أن اللاعب أحمد السيد رفعت، توفى بتاريخ 6/ 7/ 2024 بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 /3/ 2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز؛ بسبب إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري.

وقد جري آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

وقد توصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية التي شابت إجراءات سفر اللاعب المتوفى إلى خارج البلاد من قبل، وقد أصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها.

كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب محمد شوقي عبدالعزيز، توفى بتاريخ 19/11/ 2024 بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13/11/2024 حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله- آنذاك- بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والتي تبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفى توقيتٍ لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته برعايتها المركزة بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة.

وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من أن الحالة الصحية الأصلية لكل من اللاعبين/ أحمد السيد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز، كانت تحول دون احترافهما ممارسة لعبة كرة القدم، فإن النيابة العامة ومن منطلق حرصها على أبناء الشعب المصري ومقدراته ولعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين تهيب بالقائمين على الرياضة المصرية الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات الآتية: -

أولًا: ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانونًا تكون مهمتها وضع لائحة تحتوي على كافة الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.

ثانيًا: ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة نظرًا لأهميته في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقًا.

ثالثًا: ضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.

رابعًا: ضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها.

خامسًا: - ضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.

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