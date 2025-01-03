مواعيد تقديم سلفة الطماطم لعملاء البنك الزراعي

حدد مسئولو البنك الزراعي 14 ألف جنيه قيمه السلفة المقدمة للفلاحين عن كل فدان يتم استخدام نظام الري بالغمر فيه.

وأوضح البنك الزراعي أنه لا يوجد قرض بضمان الأرض الزراعية ولكن يوجد سلفة زراعة لمساعدة المواطنين على زراعة الارض يعتمد على نوع المحصول ونوع نظام الري ويتم تسديد المبلغ والعائد بعد جمع المحصول مباشرة.

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مواعيد تقديم سلفة الطماطم للفلاحين من خلال البنك.

وأكد البنك الزراعي أن سلفة الطماطم متاحة على مدار العام دون التقيد بوقت محدد لها أو تقديمها خلال شهور محددة بل إنها متاحة على مدار 12 شهرًا.

ويقدم البنك الزراعي المصري خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة، حيث تهدف القروض الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي المصري إلى مساعدة الفلاح على تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين ويساعد على تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

مشروع تجفيف الطماطم

ومن جانب آخر، أعلنت إدارة مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، طرح مشروع تجفيف الطماطم بالشمس، على أن يتم التمويل عن طريق البنك الزراعي بفائدة 5%.

وأكد جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في بيان له، أن المشروع يأتي في إطار توفير فرص عمل جديدة للشباب وفتح آفاق جديدة واستغلال للمقومات الطبيعية بالمحافظة.

ووجه رئيس مركز ومدينة الخارجة، الدعوة للراغبين التوجه لمكتب مشروعك بالوحدة المحلية بالخارجة.

تجفيف الطماطم بالشمس

مساحات كبيرة عليها قطع الطماطم مُتراصة بجانب بعضها في منظر مبهج تحت أشعة الشمس وتجفيفها، وهذا ما يُسمى بالمناشر، حيث تتم عملية تجفيف محصول الطماطم قبل تقطيعه وغسله ليتم فيما بعد تصديره مجفف لعدة دول أجنبية أبرزها ألمانيا وإيطاليا والبرازيل والإمارات العربية.

وتتم عملية التجفيف مع أصناف وأنواع معينة من الطماطم تتسم بالقوة والصلابة وبألوان معينة، كما تتميز بإنتاجية مرتفعة لرفع المكسب النهائي فيما بعد، وتتم عملية غسل الطماطم ومن ثم تقطيعها وإزالة الأجزاء غير السوية، ومن ثم تجفيفها بشكل طولي من المنتصف ثم تمليحها بملح مخصص لها وليس ملح الطعام.

هذا فيما تتميز محافظة الوادي الجديد، بشمس قوية في فصل الشتاء تكون فرصة يتم استغلالها لتجفيف الطماطم بشكل قوي خلال أيام قد تصل لـ 10 أو 11 يومًا، كما أن كميات الموسم الشتوي النهائية تكون أفضل من فصل الصيف.

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