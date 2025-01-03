الجمعة 03 يناير 2025
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ثقافة وفنون

Watch It تطرح بوسترات أبطال مسلسل إقامة جبرية (صور)

أبطال إقامة جبرية،
أبطال إقامة جبرية، فيتو

طرحت منصة Watch It البوسترات الفردية لأبطال مسلسل إقامة جبرية الذي سيعرض قريبا عبر المنصة.

وأرفق الحساب الرسمي لمنصة Watch It تعليقات تكشف جوانب من شخصيات الأبطال وأسماء بعضهم.

أبطال مسلسل إقامة جبرية 

ومسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي، ومسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات وهو من تأليف أحمد عادل الذي قدم مسلسل أزمة منتصف العمر، لكريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى 

ومن المقرر انطلاق مسلسل إقامة جبرية الحلقة الأولى خلال شهر يناير، وبالتحديد يوم الأربعاء ٨ يناير وسيتم طرح المسلسل على منصة Watch It.

Watch it تروج لمسلسل إقامة جبرية مع اقتراب عرضه

وكانت منصة Watch It قد بدأت مؤخرًا في حملة الترويج لمسلسل إقامة جبرية الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم هنا الزاهد.

ونشرت المنصة عبر حسابها على إنستجرام صورة لهنا الزاهد من الخلف، حيث يظهر شعرها ونصف الصورة بالألوان والنصف الآخر بالأبيض والأسود.

 

وجاءت الصورة مرفقة بتعليق “مسلسل إقامة جبرية قريبًا.. من إنتاجات Watch It الأصلية”.

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