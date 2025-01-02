الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

لقطات من عقد قران محمد العمروسي ومي فاروق

مي فاروق، فيتو
مي فاروق، فيتو

احتفلت الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي، بعقد قرانهما في أحد فنادق القاهرة، بحضور الأصدقاء والأسرة. 

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي 

وتألق العروسان محمد العمروسي ومي فاروق، وجاء فستان زفاف مي فاروق بتوقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني.

وكانت مطربة الأوبرا مي فاروق قد نفت شائعات فارق السن الكبير بينها وبين شريكها الممثل محمد العمروسي، والتي انتشرت بمجرد إعلان خطبتهما قبل أشهر.

 
وقالت مي فاروق خلال بودكاست بالمايك والقلم: "أنا ومحمد في نفس السن بالظبط، وهناك شائعات تقول إنه أصغر مني بأعوام كثيرة وقد ابني، وحاجات عجيبة ليس لها أصل نهائي".

وتابعت: من يوم ما ظهر محمد العمروسي فى حياتي وهي بقت أحسن وأصبحت أشعر بحالة من الأمان على نفسي وعلى عائلتي وبشوفه طبطبة من ربنا عليا، وبتمنى أشوفه في المكانة الفنية التي يستحقها.

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مى فاروق محمد العمروسي حفل زفاف مي فاروق و محمد العمروسي
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