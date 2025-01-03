الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي

يانجو بلاي، فيتو
يانجو بلاي، فيتو

طرحت منصة يانجو بلاي خريطة عرض الأعمال الفنية عبر المنصة خلال شهر يناير، ومن أبرزها مسلسل فقرة الساحر الذي يتم استكمال حلقاته خلال الشهر الجاري.

ومسلسل فقرة الساحر يعرض بواقع حلقة واحدة أسبوعيًّا على منصة يانجو بلاي وتعرض الحلقة الجديدة كل أربعاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ومسلسل فقرة الساحر من بطولة عدد من النجوم في مقدمتهم طه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم ومن تأليف إياد صالح، والمسلسل مكون من ٨ حلقات.

 

فيلم آل شنب ومسلسل الحشاشين

ومن أبرز الأعمال الفنية التي تتوفر في يناير عبر منصة يانجو بلاي مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز، كما تعرض المنصة فيلم آل شنب كعرض أول وحصري على المنصة.

ويعرض الآن على المنصة مسلسل جودو للفنان ياسر جلال، كما توفر المنصة كذلك مسلسل نقل عام ومسلسل أحلام سعيدة.

وخلال يناير تعرض المنصة مسلسلات عملة نادرة للفنانة نيللي كريم ومسلسل أعمال ايه للفنان خالد الصاوي برفقة نخبة من النجوم. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يانجو بلاي الفن اخبار الفن فقرة الساحر اسماء جلال

مواد متعلقة

عرض حلقتين جديدتين من مسلسل موضوع عائلي 3 الليلة

أفلام ومسلسلات عربية وعالمية، خريطة منصة شاهد في يناير 2025

موعد بدء عرض مسلسل البث: خاطف من نوع آخر على شاهد

"القدر" نسخة عربية مستوحاة من المسلسل التركي لعبة القدر
ads

الأكثر قراءة

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق

البترول تكشف حقيقة توقف شركة "إيني" الإيطالية عن إنتاج الغاز في حقل ظهر

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

منوعات

المزيد

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الحمص في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية