مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر على يانجو بلاي

انطلق مؤخرا عرض مسلسل فقرة الساحر لطه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم، ويبحث متابعو العمل على كل تفاصيله.

مواعيد عرض مسلسل فقرة الساحر

وفيما يتعلق بمواعيد عرض حلقات مسلسل فقرة الساحر فإنه يعرض بواقع حلقة واحدة أسبوعيًا، وتعرض الحلقة الجديدة كل أربعاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

وانطلق عرض مسلسل فقرة الساحر يوم الخميس الماضي ويعرض بصورة حصرية على يانجو بلاي.

البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر

وطرحت منصة يانجو بلاي البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر وتصدر النجوم الثلاثة علي قاسم وطه دسوقي وأسماء جلال البوستر.

ونشر الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام البوستر مرفقا بتعليق “ في ناس طماعين.. وفي إحنا.. البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر.. من أعمال يانجو بلاي الأصلية”.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

ومسلسل فقرة الساحر من بطولة عدد من النجوم في مقدمتهم طه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة يانجو بلاي والمسلسل مكون من ٨ حلقات.

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