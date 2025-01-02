الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

الكل مقابل الكل، قيادي في حماس يؤكد وجود فرصة كبيرة لنجاح جولة مفاوضات الدوحة غدا

موسى أبو مرزوق، فيتو
موسى أبو مرزوق، فيتو

كشف القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم، أن جولة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ستبدأ غدًا الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

موسى أبو مرزوق يؤكد إمكانية نجاح المفاوضات هذه المرة

وأكد موسى أبو مرزوق في تصريحات صحفية، أن "هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات هذه المرة"، ومن المقرر أن يغادر وفد الحركة اليوم الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لاستكمال المباحثات.

 

وكان وفد قيادي من حركة حماس قد زار القاهرة، أمس الأربعاء، في محاولة لتحريك مفاوضات وقف إطلاق في غزة في أعقاب التعثر الذي شاب مسار التهدئة، بعد أن قدمت إسرائيل مطالب جديدة وطرحتها للتفاوض.

 

فيما قال الناطق باسم حماس، جهاد طه، إن وفدًا من الحركة يزور القاهرة استكمالًا للجولات السابقة مع الوسطاء بما فيهم الجانب المصري والقطري والتركي، مؤكدا، أن زيارة الوفد تأتي "من أجل تذليل العقبات والشروط التي وضعها الجانب الإسرائيلي مؤخرًا بهدف استمرار العدوان على شعبنا".

تفاصيل لقاء وفد حماس مع المسئولين فى مصر 

والتقى وفد الحركة مع مع مسئولين فى  الجانب المصري، وجرى التباحث حول الشروط الجديدة التي وضعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتضمنت تغيير أسماء 12 من أسراها المدنيين الكبار المرضى بـ12 من الجنود.

 

وأوضحت مصادر، أن حركة حماس لا تمانع في إبرام اتفاق دفعة واحدة، بمعنى الكل مقابل الكل شريطة إقرار إسرائيلي بالانسحاب من غزة وإنهاء الحرب بعد مدى زمني يتم الاتفاق عليه.

 

ولفتت المصادر، إلى أن ما يعمل عليه الوسطاء في مصر هو دخول المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ، اعتقادًا منهم بأن ضربة البداية ستكون هي الأصعب، وأنه فيما بعدها تتهاوى العقابات وسينتهي الأمر إلى إنهاء الحرب.

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