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رياضة

الدوري المصري، دودو الجباس يخطف فوزا غاليا لبيراميدز من أنياب الجونة (صور)

الجونة وبيراميدز،
الجونة وبيراميدز، فيتو

خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من الجونة بهدف دون رد ، خلال لقاء الفريقين على استاد خالد بشارة، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح دودو الجباس في إحراز هدف فريقه والمباراة الوحيد في الدقيقة 99 

وسبق لدودو إحراز هدف في الدقيقة 94 وتم اللجوء للفار وألغي الهدف لتسلل ماييلي

مباراة الجونة وبيراميدز

أتيحت فرصة لبيراميدز مع بداية الشوط الأول بعد تمريرات وسط الملعب ، وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع وتخرج ركنية

سقوط راندريانانتياينا لاعب الجونة على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع علي جبر

وفرصة هدف للجونة بعد كرة عرضية ويقابلها راندريانانتياينا برأسية من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار المرمى

وفرصة هدف لبيراميدز بعد كرة عرضية من ركنية وارتقاء ورأسية من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

الجونة يطالب بركلة جزاء في الدقيقة 66 بداعي لمسة يد والحكم لم يحتسب شيء

وهدف ضائع لبيراميدز بعد كرة عرضية وتنتهي عند أحمد عاطف قطة داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتمر أعلى العارضة

وطالب بيراميدز بركلة جزاء بعد سقوط قطة والحكم لم يحتسب شيء

وحرم القائم بيراميدز من هدف بعد تسديدة من عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء

وتكرر وحرم القائم بيراميدز من هدف بعد تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وتصطدم في القائم الأيمن لحارس الجونة

ترتيب بيراميدز والجونة بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

ويحتل فريق الجونة المركز ال 13 برصيد 6 نقاط.

 

تشكيل الجونة أمام بيراميدز

 

وكان تشكيل الجونة كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد علاء. 

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، أحمد العش، أحمد حسام، أليو جاتا. 

خط الوسط: بلال السيد، عبد الجواد تعلب، نور السيد. 

خط الهجوم: أوجو صامويل، أونو راندريانانتياينا، علي الزاهدي.

يتواجد على دكة بدلاء الجونة: حسن شاهين، أحمد شوشة، عصام صبحي، رضا صلاح، حسام إيفونا، أحمد عبد الرسول، أحمد رضا، مازن ياسر وشامسو كابير.

 

 

 

 

تشكيل بيراميدز أمام الجونة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة

وكان تشكيل الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا  

خط الهجوم: يوسف أوباما

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس - فيستون ماييلي

 

 


 

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