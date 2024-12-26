خبراء يحددون خطط تطوير الهيئات الاقتصادية بقطاع التشييد والبناء

الهيئات الاقتصادية التابعة لقطاع الاسكان والتشييد والبناء تعد الأفضل أداء مقارنة بباقي الهيئات الاقتصادية بالقطاعات الأخرى، وعلى رأس تلك الهيئات هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وقادت الهيئة بدعم من القيادة السياسية أعمال تنفيذ عدد من كبرى المشروعات القومية وعلى رأسها مدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، علاوة على مشروعات السكنية المختلفة بالمدن الجديدة كما أسندت الحكومة أعمال تطوير عدد من المشروعات المهمة لهيئة المجتمعات العمرانية ومنها مشروعات تطوير مثلث ماسبيرو ومنطقة عين الصيرة وغيرها من المشروعات القومية الاخرى.

تقديرات مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية

وبلغ إجمالي تقديرات مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 24/25 نحو 229.1 مليار جنيه، مقابل اعتماد فعلي بلغ نحو 311.95 مليار جنيه بالموازنة الجارية

وقدر صافي الربح للهيئة بنحو 3.35 مليار جنيه للعام المالي 24/25، مقابل ربح مستهدف فعلي بنحو 3.04 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 309.83 مليون جنيه ووفقا للموازنة التفصيلية للهيئة.

وتطور معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، 1.364 تريليون جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه، كما تطور الاستيعاب السكاني للمدن الجديدة، حيث بلغ حجم السكان فى الفترة من 1978: 2023، 11.3 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما حتى عام 2014، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 140 ألف نسمة سنويًا، فى حين استوعبت المدن الجديدة 6.3 مليون نسمة خلال 9 سنوات، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 700 ألف نسمة سنويًا.

وعلى مستوى المردود الاقتصادي للمشروعات القومية "عوائد التنمية"، حيث تطور إيراد المشروعات القومية المنفذة من قبل وزارة الإسكان من 57 مليار جنيه عام 2018، إلى 125 مليار جنيه عام 2023، وبلغ إجمالي مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى عشرات المليارات (بالجنيه المصري والدولار الأمريكي) خلال عام 2023، وتنوعت سياسات إتاحة الأراضي، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى في 2023، 5122 طلبًا، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، نحو 500 طلب، ولدينا رصيد من الأراضى المرفقة والوحدات السكنية بقيمة مئات المليارات من الجنيهات.

تطوير وهيكلة الهيئات الاقتصادية أمر مهم وضروري

وعلق د. حسين جمعة رئيس الجمعية المصرية للثروة العقارية قائلا: إن تطوير وهيكلة الهيئات الاقتصادية أمر مهم وضروري للحفاظ على ثرواتنا العقارية وتعظيم عوائدها الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك تشتتا فى مسئوليات قطاع التشييد والبناء المصري، ولابد من إنشاء هيئة عليا موحدة للإشراف على كل الهيئات والمؤسسات العاملة بالسوق لضمان أفضل أداء لها، والعمل وفق خطط متكاملة وشاملة وليس فى جزر منعزلة عن بعضها البعض كما يحدث حاليا".

وأشار جمعة إلى التجربة السعودية فى إدارة الثروة العقارية وما حققته من نجاح كبير فى هذا الشأن، لافتا إلى ان انشاء هيئة عليا تقود السوق العقاري وترسم وتخطط لملامح القطاع أمر مهم للغاية ولو تحقق ذلك سيكون إنجازا حقيقيا.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بأداء جيد وخاصة فى إدارة المدن الجديدة ولكن هناك ضعف شديد فى أداء هيئات التنمية المحلية، ويجب ألا ننسى دور هيئة الرقابة المالية والتى تختص بالتقييم العقاري، كما أن هيئة تعاونيات البناء والإسكان أداؤها ضعيف، ولا يوجد أداء قوي لدور جمعيات تعاونيات الإسكان، ولابد من العمل على تطويرها وتحسين أدائها أو دمجها فى هيئات أخرى.

تمكين الجهاز الإداري فى أداء دوره

واتفق معه فى الرأي الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، وأكد على أننا على قدر كبير من الكفاءة فى وضع الخطط والاستراتيجيات، ولكن الإشكالية تكمن فى آليات التنفيذ والعمل الإداري ومدى تمكين الجهاز الاداري فى أداء دوره وقيادة تلك الهيئات.

وأضاف لا ينقصنا كوادر تقدر تخطط وتنفذ ولكن كيفية تمكين تلك الكوادر فى أداء عملها ودورها، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة بتطوير أداء الهيئات الاقتصادية وإزالة أى عقبات تقف أمام تنفيذ خطط التطوير.

فيما أكد الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر على أن تطوير الهيئات الاقتصادية ودمجها وتصفية الخاسر منها قرار تأخر كثيرا، وما دفع الحكومة للتحرك مؤخرا برنامج الإصلاح الاقتصادي واتفاقيات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لوقف نزيف العملة المصرية أمام الدولار.

وأشار إلى ضرورة اعادة هيكلة الهيئات اداريا وماليا والاستعانة بالكفاءات والكوادر الناجحة فى إدارة تلك الهيئات ووضعها على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة وتحتاج لتكثيف كل الجهود للخروج منها والعمل على إقالة أى هيئة أو مؤسسة اقتصادية من عثرتها.

وأكد على أن استمرار نزيف الخسائر للهيئات والمؤسسات الاقتصادية أمر غير مفهوم، ولا يصح أن يستمر.

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