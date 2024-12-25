فالنسيا يعلن عن اسم مدربه رسميا قبل مواجهة ريال مدريد

الدوري الاسباني، أعلن نادي فالنسيا، صباح اليوم الأربعاء، تعاقده مع كارلوس كوربيران ليتولى تدريب الفريق حتى 2027.

جاء ذلك بعد قيام فالنسيا بتفعيل خيار الرحيل، في العقد الذي يربط المدرب الإسباني، بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وأوضح النادي في بيان رسمي أنه "أبلغ نادي وست بروميتش ألبيون بتفعيل خيار الرحيل المنصوص عليه في عقد المدرب، لإنهاء ارتباطه بالفريق الإنجليزي"، وهو شرط جزائي تزيد قيمته عن مليوني يورو، وفقا لمصادر مقربة من الصفقة.

وأكد البيان، الخبر الذي أعلنه النادي الإنجليزي قبلها بساعة تقريبا، والذي كشف فيه التوصل إلى "اتفاق مبدئي" بشأن رحيل المدرب.

ويصل المدرب الإسباني البالغ من العمر 41 عامًا إلى فالنسيا، بعد تجربة ناجحة في إنجلترا، حيث أمضى الجزء الأكبر من مسيرته التدريبية، ودرب لمدة عامين مع هيديرسفيلد تاون في دوري التشامبيونشيب.

وبعد فترة قصيرة انتقل خلالها إلى أولمبياكوس، عاد إلى إنجلترا لتدريب وست بروميتش ألبيون، وشارك مع الفريق في الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويصل المدرب إلى فالنسيا الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول الليجا برصيد 12 نقطة من 17 مباراة، وسيخوض أول مباراة له يوم 3 يناير المقبل أمام ريال مدريد على ملعب ميستايا، في مباراة مؤجلة بسبب السيول.

وأعلن نادي فالنسيا الإسباني، عن إقالة مدربه روبن باراخا، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

فالنسيا لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات

ولم يحقق فالنسيا، أي فوز خلال الجولات الخمس الماضية في الدوري الإسباني، حيث خسر 3 أمام ريال مايوركا، ورايو فاليكانو، وبلد الوليد، وتعادل أمام إسبانيول، وديبورتيفو ألافيس.

وقرر النادي، فسخ التعاقد مع باراخا لتحفيز روح جديدة داخل الفريق.

كان باراخا، ساهم في استقرار الوضع الفني داخل النادي؛ حيث نافس فالنسيا على التأهل إلى دوريات أوروبية حتى الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني في الموسم السابق

وجاء قرار الإقالة قبل مباراة ريال مدريد بالدوري المؤجلة، المقررة في 3 يناير 2025، والتي تم تأجيلها من الجولة 12 بسبب الظروف الجوية السيئة في فالنسيا.

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