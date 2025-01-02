الإحصاء الفلسطيني: 3500 طفل في قطاع غزة مهددون بالموت نتيجة سوء التغذية

قطاع غزة، أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: أن حوالي 3500 طفل في قطاع غزة مهددون بالموت نتيجة سوء التغذية.

إجلاء الحالات الحرجة في غزة

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية: أن أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة بحاجة إلى الإجلاء الطبي، موضحة: نحتاج من 5 إلى 10 أعوام بالوتيرة البطيئة الحالية لإجلاء الحالات الحرجة في غزة بينهم آلاف الأطفال.

إجلاء المرضى من قطاع غزة

وحثت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل على السماح باستخدام جميع الممرات والمعابر الحدودية الممكنة لإجلاء المرضى من قطاع غزة.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أضرمت النيران في عدد من المدارس والمنازل بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

قوات الاحتلال تحاصر المستشفى الإندونيسي

وقال عدد من المحاصرين في المستشفى الإندونيسي بغزة للجزيرة، إنهم لا ماء لديهم ولا طعام ويواجهون خطر الموت جوعا.

وفي السياق ذاته، اندلعت اليوم الخميس، مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية.

ومن جانبها، قالت حركة حماس: إن تصعيد الاحتلال عدوانه واستهدافه خيام النازحين إمعان متواصل في حرب الإبادة ضد المدنيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.