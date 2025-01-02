الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

الإحصاء الفلسطيني: 3500 طفل في قطاع غزة مهددون بالموت نتيجة سوء التغذية

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

قطاع غزة، أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: أن حوالي 3500 طفل في قطاع غزة مهددون بالموت نتيجة سوء التغذية.

إجلاء الحالات الحرجة في غزة

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية: أن أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة بحاجة إلى الإجلاء الطبي، موضحة: نحتاج من 5 إلى 10 أعوام بالوتيرة البطيئة الحالية لإجلاء الحالات الحرجة في غزة بينهم آلاف الأطفال.

الاحتلال يضرم النيران بمحيط المستشفى الإندونيسي في غزة

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إجلاء المرضى من قطاع غزة

وحثت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل على السماح باستخدام جميع الممرات والمعابر الحدودية الممكنة لإجلاء المرضى من قطاع غزة.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أضرمت النيران في عدد من المدارس والمنازل بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

قوات الاحتلال تحاصر المستشفى الإندونيسي 

وقال عدد من المحاصرين في المستشفى الإندونيسي بغزة للجزيرة، إنهم لا ماء لديهم ولا طعام ويواجهون خطر الموت جوعا.

وفي السياق ذاته، اندلعت اليوم الخميس، مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية.

ومن جانبها، قالت حركة حماس: إن تصعيد الاحتلال عدوانه واستهدافه خيام النازحين إمعان متواصل في حرب الإبادة ضد المدنيين.

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