الاحتلال يضرم النيران بمحيط المستشفى الإندونيسي في غزة

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أضرمت النيران في عدد من المدارس والمنازل بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

قوات الاحتلال تحاصر المستشفى الإندونيسي

وقال عدد من المحاصرين في المستشفى الإندونيسي بغزة للجزيرة، إنهم لا ماء لديهم ولا طعام ويواجهون خطر الموت جوعا.

وفي السياق ذاته، اندلعت اليوم الخميس، مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية.

ومن جانبها، قالت حركة حماس: إن تصعيد الاحتلال عدوانه واستهدافه خيام النازحين إمعان متواصل في حرب الإبادة ضد المدنيين.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 45,581 ألف شهيد و108,438 ألف مصاب.

وقالت وزارة الصحة بغزة: "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و59 مصابًا".

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

وقال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي، الثلاثاء الماضي، إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: "إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات".

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