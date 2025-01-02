بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

أحرجت الإعلامية فيروز مكي، ليف لارسون المستشار بالحزب الجمهوري الأمريكي، خلال حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، قائلة له: "لن نقبل السخرية من مأساة أطفالنا في غزة".

دفاع مستشار الحزب الجمهوري عن الاحتلال الإسرائيلي

ودافع لارسون عن الاحتلال الإسرائيلي، زاعما أن كل الجرائم التي يرتكبها هدفها الدفاع عن النفس: "هل جرى إطلاق الصواريخ من غزة ضد إسرائيل من قواعد عسكرية؟ أم تم إطلاقها من بعض المناطق العامة والتي تعتبر مناطق غير قتالية؟".

استهداف إسرائيل للمستشفيات والأطباء في غزة

وردت عليه فيروز مكي: "إذا كنت تعني أن إسرائيل تستهدف من منشآت من المفترض أنها مدنية كالمستشفيات التي تهدمها والأطباء الذين تعتقلهم بدعوى أنهم ينتمون لحماس، فإن قناة سي إن إن الأمريكية والتي تعتزون بها وحيادها أصدرت تقريرا عن مستشفى كمال عدوان والأنفاق تحته وقالت إن الصحفيين الأمريكيين قالوا إن أماكن الأسلحة التي تموضعت في هذه الأنفاق لم تكن موجودة في بداية التصوير ولكن أماكنها تغيرت، كما قالت إنها أخطأت حين تحدثت عن أن حماس قتلوا الأطفال وذبحوهم، وهناك الأسرى والمحتجزين الموجودين لدى فصائل مسلحة ومات أكثر من نصفهم لم يموتوا في منشآت مدنية والمستشفيات".

موقف مخزي لمستشار بالحزب الجمهوري

وواصلت: "سيد ليف، أنت تبتسم كل مرة أعود فيها لك وأنا أتحدث عن أطفال غزة ونساء غزة، وأتمنى منك ألا تفعل ذلك لأنك بالتأكيد لم تكن تبتسم عندما أتحدث عن يوم من الأيام السوداء والصعبة في أمريكا أو في الوقت الذي يموت فيه الأطفال الأمريكيون".

طلب مستشار الحزب الجمهوري

وطلب منها ليف التوقف عن قول لذلك، لتواصل حديثها: "لا تأمرني بالتوقف أبدا، أنا هنا أرد على تساؤلك بتقرير من cnn التي خرج الرئيس الأمريكي بايدن ليتحدث عن الأطفال الإسرائيليين الذين ذبحوا بناءً على تقريرها وتجاهل بعد ذلك تقرير cnn بأن الأنفاق تحت المستشفيات في قطاع غزة تم التلاعب بها قبل وبعد التصوير وقبل وبعد وصول الصحفيين، وبالتالي، فإن الإدارة الامريكية تنتقي التقارير الصحفية التي تريد أن تستند إليها، وحين أطلب منك عدم الابتسام أعلم أن هذا اسمه باللغة الإنجليزية، ولكن لا يمكن أن تكون ساخرا عندما تتحدث عن طفل عربي وفلسطيني يقتل ويباد أمه وأبوه لا يستطيع أطفالكم أن يعيشوا ربعها، ولا أسمح لك بالتبسم وأنت على شاشة القاهرة الإخبارية، فأنت على شاشة قناة مصرية وقناة عربية، وأرجوك احترم الأزمة التي نتكلم فيها، وأقول لك بعدما تخليت عن اللغة العربية الفصحى بأن مفيش حد هيقبل في يوم من الأيام إن يشوف حد بيبتسم وهو بيتكلم عن أطفالنا لأننا في مأساة حقيقية بسبب العدوان الإسرائيلي ومجازره بحق أطفالنا".



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