المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك في بطولة الكونفيدرالية

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الخميس، تدريباته الجماعية على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادا لمباراته أمام الزمالك بالبطولة الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي ونظيره فريق الزمالك في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب،في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية

مباراة المصري وسيراميكا

وكان قد حصل الفريق الأول للكرة بـ النادي المصري، علي راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد التعادل الايجابي مع سيراميكا في الجولة السابعة من الدوري الممتاز بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد المصري للنقطة الثانية عشر.

الجزائري لحلو بن براهم حكمًا لمباراة المصري والزمالك بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير المقبل.



ويقود الطاقم حكم الساحة الجزائري "لحلو بن براهم "، ومعه مساعد الحكم الأول الجزائري "حمزة بوزيت"، ومساعد الحكم الثاني التونسي "يوسف الجامي "، فيما يقوم الجزائري " يوسف قاموح" بمهام الحكم الرابع.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " قائمة مسئولي مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك.

و يقوم الليبي جمال سالم بمهام مراقب المباراة، ويتولى الجابوني جيروم ايفونج نزولو مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى المغربي محمد زيزون بينما يتولى النيجيري أولاويومي أديسا مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما تتولى الإعلامية إيناس مظهر مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.