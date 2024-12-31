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رياضة

تعرف على تشكيل المصري لمباراة سيراميكا في الدوري

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد.

 

تشكيل المصري امام سيراميكا 

 

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي،  محمد هاشم، خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  فخر الدين بن يوسف،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، حسن علي، محمد الشامي، سمير فكري،  كريم بامبو، خالد الغندور،  محمد مخلوف، يوسف الجوهري،  بابا بادجي

ترتيب سيراميكا والمصري 

ويمتلك المصري  11 نقطة بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

وحصد سيراميكا أيضا نفس الرصيد11 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات، وتعادل في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو سيراميكا 10 أهداف واستقبلت شباكهم 8 

محمود ناجي حكمًا لمباراة سيراميكا كليوباترا والمصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش السويس الجديد  ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري، ويضم الطاقم كل من محمود ناجي حكمًا للساحة ومعه كل من محمد عزازي وأحمد عبد المنعم شعبان كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد حمدي  حكمًا رابعًا، فيما يتولى خالد جمال الغندور مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى عطية.

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