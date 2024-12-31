الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم طرح تذاكر مباراة المصري والزمالك في بطولة الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

عبر منظومة تذكرتي، يتم اليوم الثلاثاء طرح تذاكر مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي  ونظيره فريق الزمالك

موعد مباراه المصري البورسعيدي  والزمالك 

ويلتقي المصري البورسعيدي  والزمالك على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد القادم الموافق الخامس من يناير المقبل.

هذا ومن المقرر طرح سبعة آلاف تذكرة لجماهير المصري في ثلاث فئات وهي الدرجة الثالثة وقيمتها 75 جنيهًا، والمقصورة  " يسار " وقيمتها 150 جنيهًا، والمقصورة " الأمامية " وقيمتها 250 جنيهًا،  فيما سيتم طرح ثلاثة آلاف تذكرة لجماهير الزمالك  "فئة الدرجة الثالثة فقط " وقيمتها 75 جنيهًا.

 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري 

الزمالك 7 نقاط

بلاك بولز 4 نقاط

المصري 4 نقاط

إنيمبا 1 نقطة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

ويتكون طاقم التحكيم من؛ الجزائري لحلو بن إبراهيم حكمًا للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين والجزائري يوسف جموح حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونفيدرالية الزمالك المصري البورسعيدي موعد مباراه المصري البورسعيدي والزمالك تذكرتي

مواد متعلقة

تعرف على نتائج الزمالك والمصري في الكونفيدرالية

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية

قبل مواجهة الكونفيدرالية المرتقبة.. الزمالك يتفوق على المصري بتاريخ لقاءات الفريقين (إنفوجراف)

الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي، مسيرة حافلة لـ جوميز مع الزمالك

ads

الأكثر قراءة

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

استقال من قيادة تحرير الشام وأصبح وزيرًا للدفاع بسوريا، من هو أبو حسن 600؟ (صور)

أخبار مصر: إرهابي مصري جنرالًا بالجيش السوري، تسليم عقود وحدات "أرابيسك" بمجرى العيون، مغربي يهز عرش صلاح، أمر باعتقال رئيس كوريا

هل اقترب الأهلي من حسم صفقة إيفرتون؟ مصدر يرد

منوعات

المزيد

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

نجاة شخص واحد في حادث الطائرة الكورية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في السوق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 31-12-2024

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ما هي كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟، أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية