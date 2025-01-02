محافظ الدقهلية: تعميم فكرة سوق اليوم الواحد بجميع المراكز والمدن (صور)

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إننا مع المواطنين قلبا وقالبا ونبذل كل الجهود لتخفيف العبء عنهم.



وشدد التوجيه بتعميم السوق بمراكز ومدن المحافظة ويكون يومين كل أسبوع، وتكليف لجنة تفتيش للبقاء في السوق لمتابعة أي نقص في السلع وسد العجز أولا بأول.



جاء ذلك خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة المنصورة، يرافقه المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة التموينية في الدقهلية.

وأعلن أنه جاري تعميم المشروع ليشمل جميع مراكز ومدن المحافظة وتصبح مدة السوق يومين من كل أسبوع، وأكد أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين والتصدي للمغالاة في الأسعار.

تخفيضها عن أسعار السوق بنسب تتراوح بين 20%- 30%

وتفقد محافظ الدقهلية باكيات السوق البالغ عددها 15، والتي تعرض مختلف السلع الغذائية التي تهم احتياجات المواطن اليومية، بالإضافة إلى اللحوم البلدية بسعر 265 جنيه واللحم الضأن بسعر 280 جنيه، للتأكد من ملائمة الأسعار وتخفيضها عن أسعار السوق بنسب تتراوح بين 20%- 30%، وأصر على الاستماع لرأي المواطنين بشأن الأسعار المعروضة والذين عبروا عن رضاهم مطالبين باستمرار السوق.

أقمنا أسواق اليوم الواحد وسيتم تعميمها على جميع المراكز

وأكد محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين أقمنا أسواق اليوم الواحد وسيتم تعميمها على جميع المراكز لخلق حالة من التوازن في السلع والحد من المغالاة في الأسعار، مشيرا إلى أن السلع تأتي من المنتج إلى المستهلك مباشرة لتخفيض التكاليف لتعود على المواطنين في تخفيض أسعارها، مؤكدا أن لدينا مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية.

نتصدى لأي منفذ يغالي في الأسعار عن طريق تركيب شاشات

وأوضح محافظ الدقهلية أننا مع الناس قلبا وقالبا ونبذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عنهم، ونتصدى لأي منفذ يغالي في الأسعار عن طريق تركيب شاشات بالمنافذ يعلن بها الأسعار وأرقام الشكاوي، بالإضافة إلى حملات التفتيش، ويتم بيع جميع السلع الحيوية بالمنافذ بأسعار مخفضة لخدمة أهل بلدنا.

الدولة أتاحت العديد من المنافذ لخدمة المواطنين

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة أتاحت العديد من المنافذ لخدمة المواطنين فهناك منافذ أمان ومستقبل مصر ومنافذ ضد الغلاء إلى جانب المنافذ في الأحياء والمراكز والمدن، والسويقات في جميع القرى، في إطار خطة لتخفيف العبء وتخفيض الأسعار، وكلف وكيل وزارة التموين بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع السلع والتأكد من الأسعار وتوفير السلع بالإضافة إلى المرور المستمر على أفران الخبز لضمان رغيف يطابق المواصفات والشروط، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم ووجه بحلها على الفور.

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