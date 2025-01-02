الخميس 02 يناير 2025
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محافظات

حريق يلتهم شقة سكنية بقرية شوبر في طنطا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بشقة في قرية شوبر بدون إصابات بشرية

 نجحت قوات الدفاع المدني والإطفاء بالتعاون مع الأهالي في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية في قرية شوبر التابعة لمركز طنطا، وذلك في وقت قياسي مما حال دون توسع النيران إلى المناطق المجاورة.

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تلقى مركز شرطة طنطا بلاغًا يفيد باندلاع حريق ضخم في إحدى الشقق السكنية بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء إلى موقع الحادث. بينما قام الأهالي بمحاولة السيطرة على الحريق باستخدام وسائل إطفاء بسيطة إلى حين وصول فرق الإطفاء.

 

الحريق أدى إلى التهام الشقة بالكامل، حيث تضررت الممتلكات بشكل كبير، ولكن بفضل الاستجابة السريعة من قبل الدفاع المدني وعون الأهالي، لم تسجل أي إصابات بشرية.

وأشار مصدر أمني بـ محافظة الغربية إلى أن الحريق نشب نتيجة لماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية داخل الشقة. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما بدأت السلطات المختصة بـ محافظة الغربية في التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة للحريق.

 

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

 شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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