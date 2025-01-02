الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

اليوم، 3 مباريات في دور الـ 64 لبطولة كأس مصر

كأس مصر، فيتو
كأس مصر، فيتو

كأس مصر، تختتم اليوم الخميس مباريات دور الـ 64 الدور التمهيدي الرابع لبطولة كأس مصر بثلاث مواجهات قوية. 

ويلتقي الاتصالات مع الشمس على أرضية استاد السلام في تمام الثانية عصر اليوم الخميس، وفي نفس الموعد يلتقي أبوقير للأسمدة مع بلدية المحلة بملعب أبوقير، ويواجه سبورتنج نظيره الحمام على ستاد جامعة الاسكندرية.

مواجهات المتأهلين بدور الـ 32 لكأس مصر

وينتظر غزل المحلة الفائز من مباراة سبورتنج ضد الحمام بدور الـ 32، فيما ينتظر الزمالك الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة ضد بلدية المحلة، وينتظر مودرن سبورت الفائز من مباراة الاتصالات ضد الشمس.

حكام مباريات اليوم بدور الـ 64 لبطولة كأس مصر 

قد تكون صورة ‏نص‏
قد تكون صورة ‏نص‏
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏كأس مصر دور 4 الـ 64 الخميس 2 يناير 2025 نادي أبو قير للأسمدة أبو قير للأسمدة 2:00 بلدية المحلة إسلام القماش سعيد جمعة حکم ساحة حکم مساعد 1 عمرو فرج حكم مساعد 2 محمود البحيري حكم رابع يحيي بلبع اقب مراقب المباراة السيد علي مقيم الحكام‏'‏

 

نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  

إنبي × حرس الحدود 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام  

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة 

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للإتصالات والشمس 

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي 

الجونة × القناة 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

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