محافظ الدقهلية يمنح مهلة سداد شهر إضافي لحاجزي مساكن التعاونيات

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن منح مهلة إضافية لمدة شهر لسداد المستحقات لدى حاجزي مساكن التعاونيات بشارع عبد السلام عارف، بالتنسيق مع اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، تيسيرا على المواطنين.

مهلة سداد شهر إضافي لحاجزي مساكن التعاونيات

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المهلة تأتي في إطار مراعاة الظروف الاجتماعية والأبعاد الإنسانية للذين تخلفوا عن الالتزام بسداد مستحقاتهم المالية وبمناسبة العام الميلادي الجديد، وأوضح أن الموعد المحدد للسداد كان نهاية العام الحالي والذي كان يمثل المهلة الأخيرة لسداد مستحقات الدولة.

منح الحاجزين فرصة تقسيط التزاماتهم المالية حتى 50% من متأخراتهم المالية

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم مد هذه المهلة لمدة شهر آخر من العام الجديد، كما تم منح الحاجزين فرصة تقسيط التزاماتهم المالية حتى 50% من متأخراتهم المالية على أقساط تمتد أربع سنوات بسعر الفائدة في البنك المركزي المصري، وناشد المستفيدين بوحدات مساكن التعاونيات سرعة الانتهاء من إجراءات السداد وتسوية أوضاعهم خلال هذه المهلة.

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