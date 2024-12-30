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الخميس، انطلاق سوق اليوم الواحد بالمنصورة بتخفيضات تصل لـ 30%

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن انطلاق سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، ويستمر يومي الخميس والجمعة المقبلين، بالتعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي سيقام أمام سور مصنع الألبان بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

 

نسب تخفيضات أسعار السلع بين 20% إلى 30%

 

وأوضح "مرزوق" أن السوق يحتوي عددا من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة في ظل حرص الحكومة على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية، ومنها على سبيل المثال، الزيت، السكر، الأرز، المسلى، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه، بتخفيضات ملموسة، وتتراوح نسب تخفيضات أسعار السلع بين 20% إلى 30%، مقارنة بأسعارها في المحال العامة والأسواق، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

تخفيف العبء عن المواطنين وتعزز قدرتهم الشرائية

وأضاف محافظ الدقهلية، أن السوق يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويعزز قدرتهم الشرائية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة، وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.

مواعيد سوق اليوم الواحد في الدقهلية

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية أن سوق اليوم الواحد والذي يستمر على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين، ويبدأ العمل فيه من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، يأتي بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين وحي شرق المنصورة، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة.

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