"الرسالة الاعلامية وتعزيز التماسك المجتمعي" ندوة بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد (فيديو)

عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، ندوة إعلامية حول الرسالة الإعلامية وتعزيز التماسك المجتمعى بمقر قاعة مدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات، بحضور وصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية، وبسام منجى موجه عام التربية الاجتماعية بالإدارة، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة د.ضياء رشوان تحت عنوان اتحقق قبل ما تصدق.

وأوضحت دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، أن الهدف من الحملة هو نشر الوعى المجتمعى بخطورة الشائعات على الأمن المجتمعى، تحديدا فى ظل الأوضاع الراهنة والأزمات الإقليمية الملتهبة، كما أكدت على ضرورة رفع الوعى المجتمعى بآليات التصدى للشائعات التى تعتبر أحد التحديات التى تؤثرعلى برامج التنمية، وأيضاعلى تساهم فى نشر البلبلة والقلق بين المواطنين.

وفى ذات السياق تحدث د.محمود لطفى أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة الوادى الجديد عن مفهوم الإعلام وأنواعه وأهدافه، وأسس صياغه الرسالة الإعلامية وأيضا أثرها على المتلقى؛ أسباب نشر الشائعات وخطورتها على المجتمع؛ ومواقع التواصل الاجتماعى ودورها فى الترويج للشائعات والمعلومات المغلوطه؛ دور الإعلام الرسمى فى تحجيم الشائعات وتصحيحها؛ الذكاء الاصطناعى سلاح ذو حدين وخطورته على النشء.

وأوضح بسام منجى فى سياق متصل دور المدرسة والمعلم كقدوة فى غرس قيم الولاء والانتماء من خلال الإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطنى وأيضا الأنشطة المدرسية المختلفة.

كما دارت بعض التساؤلات حول آليات التصدى للشائعات وسبل التحقق منها ؛ ودور الرقابة الأبوية فى تصحيح المعلومات المغلوطة لدى الأبناء.

أدار اللقاء جريس شنودة الإعلامى بمركز النيل للإعلام تحت إشراف دعاء سعد مدير المركز.

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