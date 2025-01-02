انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن في أوسيم

أمرت نيابة أوسيم بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن بلاستيك نشب به حريق في منطقة أوسيم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت مباحث أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن بلاستيك بدائرة مركز أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق ولم يسفر عن إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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