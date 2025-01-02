إخماد حريق اندلع في ملعب كرة قدم بالعريش

اندلع قبل قليل حريق في برجولة ملعب كرة قدم خاص في حي المساعيد بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء دون أي إصابات.



إخماد حريق اندلع في ملعب كرة قدم في العريش

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد باندلاع حريق في برجولة في ملعب كرة قدم خاص في حي المساعيد بمدينة العريش.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة شمال سيناء على حريق اندلع في برجولة داخل ملعب كرة قدم خاص في حي المساعيد بمدينة العريش بعد بلاغ الأهالي بوجود حريق كبير، حيث تم إخماد الحريق دون اي إصابات.

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