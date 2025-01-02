"التموين" تنظم 5 أسواق جديدة لليوم الواحد بالمحافظات

نظمت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية 5 أسواق اليوم الواحد بعدد من المحافظات بالتنسيق مع المحافظين لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق أن تجربة "سوق اليوم الواحد" تشهد توسعًا مستمرًا وإقبالًا متزايدًا من المواطنين، حيث تم تنظيم أسواق جديدة بمحافظات الدقهلية وجنوب سيناء والوادي الجديد والقاهرة وكفر الشيخ.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لضمان نجاح هذه الأسواق وتكرار التجربة بكل المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن الأسواق توفر السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة، مشيرًا إلى المشاركة الفعالة للقطاع الخاص لإنجاح هذه التجربة بالتعاون مع شركات القطاع العام.

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