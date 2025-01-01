ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية مكبرة بحي وسط الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الأربعاء، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة، وذلك وفقا لتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على المحلات والأسواق.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف أحمد على رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدى مفتشة الادارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات على نطاق الإدارة.

أسفرت الحملات عن ضبط محل لقيامه ببيع وعرض منتجات منتهية الصلاحية وبيع سجائر مجهولة المصدر وقد تم تحريز ١٨٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة علي مشروعية حياتها و١٠ اكياس مقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي و٦ عبوة معجنات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي و٤ باكو معجنات بالقهوة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي و٩ باكو حلويات مخبوزات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي و٥ باكو حلويات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

كما ضبط محل لقيامه ببيع وعرض منتجات منتهية الصلاحية بالأضافة الي سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة علي مشروعية حيازتها وتم ضبط ١٢٠ علبة سجائر مجهوله المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة علي مشروعية حيازتها و٤٣ باكو كب كيك محشي بالشوكولاته منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الادمي و٤ عاب عصير عبوة واحد لتر منتهية الصلاحية وغير صالحة للأستهلاك الادمي وضبط محلين لعدم قيامة بالإعلان عن الاسعار المواد الغذائية

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