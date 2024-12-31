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إقامة 254 منفذ بيع، تعرف على جهود مديرية التموين في المنيا لعام 2024

مديرية التموين في
مديرية التموين في المنيا

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمحافظة نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2024، شملت ضبط 34,091 مخالفة تموينية متنوعة، وإقامة 254 منفذًا لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”.

جهود مديرية التموين في المنيا خلال عام 2024

 وأوضح محافظ المنيا أن الحملات التموينية التي أطلقتها مديرية التموين في المنيا بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024، استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بهدف القضاء على الغش التجاري وضمان جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.

مديرية التموين في المنيا 

 واستعرض المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، الجهود المبذولة خلال العام الحالي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 24,944 مخالفة للمخابز البلدية، شملت خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، توقف عن الإنتاج، تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، عدم وجود سجلات، وقضايا تموينية أخرى متنوعة. 

 

جهود مديرية التموين في المنيا  2024

 كما تم ضبط 9,147 مخالفة بالأسواق، تضمنت عدم إعلان الأسعار، بيع بأسعار أزيد من المقررة، منتجات بدون تاريخ صلاحية، إدارة منشآت بدون ترخيص، ذبح خارج المجازر الحكومية، منتجات مجهولة المصدر، غش تجاري، ومخالفات في متابعة المواد البترولية، ومخالفات لتجار تموينيين.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية ركزت أيضًا على توفير السلع الغذائية والمواد الأساسية بأسعار مناسبة، حيث تم إقامة 12 معرضًا “أهلًا رمضان” و20 شادرًا لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان، و39 معرضًا “أهلًا مدارس” لتوفير المستلزمات المدرسية، و29 معرضًا ضمن مبادرة “أهلًا مكتبات”، و3 معارض “كلنا واحد” بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

بداية جديدة لبناء الإنسان المصري

 وضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، تم إقامة 254 منفذًا بجميع مراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، علاوة على المنافذ المتنقلة للوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجا بالإضافة إلى توزيع الخبز البلدي المدعم بالمجان بمشاركة أصحاب المخابز.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الزيارات الميدانية للمحافظ أسهمت بشكل كبير في تعزيز الجهود الرقابية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، مما ساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح المحافظ لسوق اليوم الواحد بحى جنوب مدينة المنيا لاقى اقبالًا ملحوظا من المواطنين، إلى جانب إعداد أسواق أخرى بحى غرب المدينة وأسواق اليوم الواحد فى مراكز سمالوط ومغاغة وديرمواس وغيرها من مراكز المحافظة وذلك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضخ المزيد من السلع بأسعار مخفضة.

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