الأربعاء 01 يناير 2025
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حوادث

انتحار ربة منزل بالصف حرقا بسبب خلافات زوجية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أقدمت ربة منزل بإحدي قري مدينة الصف على الانتحار حرقًا، إثر خلافات زوجية نشبت بينها وبين زوجها.

تلقى رئيس مباحث الصف المقدم أحمد حسانين  ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

علي الفور، انتقل رئيس المباحث  والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتبين تخلص ربة منزل  22 عامًا من حياتها بعد أن أضرمت النار في نفسها داخل منزل والدها.

وأوضحت التحريات، أنها المتوفاة كانت على خلافات مع زوجها تركت على إثره منزل الزوجية وتوجهت لمنزل والدها، فقررت إنهاء حياتها، لرفضها الرجوع له، وإصرارها علي الطلاق منه، وكشفت التحريات، أن النيران التهمت جسدها بالكامل، ولم يبقَ منها سوى الهيكل العظمي.

تحرّر محضر بالواقعة، وتباشر الجهات الأمنية حاليًا تحقيقاتها في الواقعة لكشف ملابساتها.

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خلافات زوجية مباحث الصف غرفة عمليات النجدة مدينة الصف

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